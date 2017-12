/ Compartir Tweet WhatsApp Diego Ruete fundó Petit Gourmet un emprendimiento a través del cual miles de niños desde hace 15 años tienen un acercamiento a la cocina y a la importancia de actuar sustentablemente, plantar y cuidar el ecosistema. Diego logró combinar sus dos pasiones, la educación (es maestro pre-escolar) y la cocina.Diego en su faceta de chef trabajó en el verano del 2000 en Conrad (Punta del Este), luego durante dos años trabajó en el restaurante Los Negros del reconocido chef Francis Mallman. Su espirítu aventurero lo llevó a Brasil, Irlanda y luego de una temporada en Europa decidió regresar a Uruguay y comenzar sus emprendimientos fusionando educación y cocina algo que lo entusiasma cada día.En los últimos años, la rutina laboral de Diego incluye un montón de proyectos de interés social, llevados adelante con muchísima pasión y poquísimo apoyo, como la iniciativa de Huertas Comunitarias, las actividades como embajador de Food Revolution Uruguay y acciones de Petit Gourmet en centros educativos públicos.El común denominador es la huerta y la cocina como espacios de convivencia y aprendizaje. Todos esos valores llevados a la práctica día a día y comunicándolos también a través de sus redes sociales lo llevaron este 18 de diciembre a ser distinguido como uno de los tuiteros uruguayos responsable.“Es un honor haber sido elegido entre diez comunicadores responsables. Nosotros usamos las redes sociales para difundir nuestro trabajo, son nuestra principal forma de difundir lo que hacemos y de buscar ayudas”. Ruete explicó a LA REPÚBLICA el uso que le da a sus cuentas de la red social del pajarito. “Siempre desde un lugar de construcción y no de destrucción o de crítica.Tratamos de evitar los roces y de hacer oídos sordos a las muchas “intervenciones” de personas que utilizan las redes para descargar sus frustraciones y muchas veces sin fundamentos”.A través de Educocina el emprendedor uruguayo y su familia llevan el mensaje de la importancia de plantar y cocinar porque son herramientas para la vida saludable en todos los aspectos. “Es bueno tener la cabeza ocupada en actividades que promueven el respeto por la tierra, por la convivencia. Creemos que hemos generado algo en la comunidad” expresó orgulloso y con la certeza de que hay mucho camino por recorrer y muchos niños a los que llegar con Educocina.“Hace 15 años que hacemos Educocina, el numero de niños que educocinó con nosotros es muy grande y perdimos la cuenta, pero te puedo decir las cifras de este año 2017. Alrededor de 8000 niños pasaron por la Educocina en sus diferentes variantes. Nosotros trabajamos con instituciones privadas, muchos colegios que nos visitan una o dos veces al año con otros trabajamos durante todo el año.Muchos niños después de la escuela van a Educocina pero tambien tenemos las huertas comunitarias. Educocina para todos cuenta un colectivo de mas de 200 voluntarios que se suman a nuestras visitas en escuelas públicas” relató Diego Ruete quien este año junto a los voluntarios visitaron 23 escuelas públicas donde enseñaron a los niños a cocinar y a plantar.“Todo lo hacemos a puro pulmón, son pocas las organizaciones que nos apoyan y es lo que buscamos a través de las redes mostrar lo que hacemos y el impacto que generan esas acciones”.La utilización responsable de las redes sociales en su caso Twitter le permite a Ruete mostrar el problema que supone no prestarle atención a la cocina saludable y a plantar nuestros alimentos. “A través de las redes sociales mostramos el problema que se genera si no le prestamos atención a la buena alimentación.Recientemente salio un estudio que indica que el número de niños con obesidad supera al número desnutridos, y todo debido a la falta de educación alimentaria, esa es una señal de alarma para toda la comunidad y está en cada uno de nosotros poder revertir esos números”.Ruete alentó a que todos nos animemos a tener al menos una maceta con hierbas para aderezar nuestras ensaladas. “Cualquiera puede hacer una huerta incluso viviendo en un apartamento. Si se ponen de acuerdo en un edificio pueden perfectamente hacer una huerta comunitaria en la azotea y compostar sus desechos” relata y cuenta una anécdota de un proyecto que quedó trunco porque no se pusieron de acuerdo en un edificio.“Vinieron con la idea de hacer una huerta comunitaria en un edificio pero si bien yo soy muy optimista sé lo difícil que es poner de acuerdo a las personas de un edificio donde viven 20 familias. Siempre lamentablemente va a haber uno que se opondrá (risas). Pero, aunque el edificio no lo quiera, aunque el consorcio no lo quiera, siempre en la ventana podes tener una macetita con una hierba aromática para ponerle a la ensalada.Si tienen niños hay que enseñarles a separar la basura , explicarles qué elementos se pueden transformar en compost para luego nutrir nuestras plantas. No hay excusas, tenemos un solo planeta lo tenemos que cuidar y educar a nuestros niños para que les quede algo” afirmó.El premioEl pasado 18 de diciembre, tres consultoras distinguieron a 10 cuentas de Twitter en el marco de la campaña #ComunicaciónResponsable.En primer lugar se definió los criterios y luego se establecieron las categorías. En cuanto a criterios, se tuvo en cuenta los valores que promueve el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en donde habla de libertad, responsabilidad, biodiversidad, desarrollo sostenible y educación, entre otros. A partir de ahí las tres consultoras tenían que observar la calidad de los mensajes, perfil de seguidores y de cuentas que se sigue y tono del debate cuando lo hubiere.Luego se definieron las categorías: deportes ciencia, tecnología, economía, medio ambiente, cultura, comunidad, gastronomía y educación. Al analizar las cuentas -institucionales y personales- se determinó quienes a juicio de las consultoras cumplían con los objetivos de #ComunicaciónResponsable.Las tres consultoras tienen previsto realizar en el transcurso de 2018 un Congreso Internacional sobre Comunicación Responsable. La idea es que distintos expositores difundan sus estrategias en distintas disciplinas para cumplir con el objetivo.Tuiteros distinguidos en esta edición:Deportes @PlazaColonia Economía @OddoneGabriel Educación @eduy21 Gastronomía @DiegoRuete Tecnología @DataUY Medio Ambiente @EGudyna Comunidad @cotidiano mujer Derecho @AndresOjedaOk Salud @AleDeBarbieri Ciencia @facultaddecienc