/ RIO GALLEGOS, Santa Cruz. - Por unanimidad los diputados de esta provincia se negaron a votar la ampliación en más de 500.000 hectáreas del Parque Nacional Patagonia y ante el pedido de los ruralistas y la argumentación de legisladores cercanos al sector decidieron devolver a comisiones el proyecto que ya contaba con despacho favorable.La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), que agrupa a todas las sociedades rurales de la provincia, rechaza la cesión de las hectáreas para ampliar el parque ubicado en el norte provincial y pedía más tiempo para ser analizado en comisiones.Antes de la sesión, en la puerta de la legislatura, Claudio Figueroa, vicepresidente de la FIAS, había dicho a la prensa que aún "hay muchas cosas que no se conocen" sobre el proyecto y señaló que la aprobación del proyecto "no se puede hacer de espaldas a los habitantes de Santa Cruz, son 500 mil hectáreas, y se pierde jurisdicción".Los productores se oponen a la cesión de tierras para el Parque Nacional Patagonia. Foto: APN Mientras la sesión se desarrollaba en la legislatura, a pocas cuadras en la Sociedad Rural de Río Gallegos se habían convocado los productores para seguir la instancia del proyecto que modificaría su futuro. Y mantuvieron una reunieron con Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales (APN).Pese a que la votación fue negativa para las aspiraciones de la APN, tanto Ezcurra como los productores convinieron trabajar juntos en el futuro en la modificación del proyecto.Las tierras no serán expropiadas, sino compradas a través de una fundación, que luego las cederá para la ampliación del parque y, por lo tanto, la provincia, pasará las tierras a la Nación. Hoy el parque tiene 52.800 hectáreas y se esperaba ampliarlo a más de 500.000 hectáreas a partir de la donación de tierras que realizaría la Fundación Flora y Fauna Argentina que compraría las estancias afectadas por la demarcación.Ezcurra, en diálogo con LA NACION, consideró que a partir de la votación se intentará volver a convencer a los donantes que no se vayan de la Argentina."Nos costó mucho y es algo con lo que venimos desde hace muchos años. Nuestro país trabaja con donantes y así ha podido crear muchos parques", dijo."Ahora tendremos una tarea extra, para que no se caigan otros proyectos que tenemos en Tucumán y Córdoba que puedan quedar afectados" por el resultado de la votación.Según señaló, "las donaciones tienen un plazo que caduca y luego si ese dinero no llega a ser destinado el donante se retira".Ezcurra precisó que mantuvo reuniones con los productores. "Habíamos reformulado todo el diseño a partir del pedido del sector rural, que hoy pudimos volver a retocarlo en diálogo con ellos", dijo.Recordó que se busca potenciar el corredor de la Ruta 40 que atraviesa la zona cordillerana de la provincia.También aclaró que se redujeron en 115.000 hectáreas del proyecto inicial. "Se propone que una parte muy grande integre la categoría de Reserva Nacional y no de Parque Nacional y eso permite la presencia de ganado y nunca tuvimos problema de incluir la presencia de ganado. Es falso que seamos anti productivistas. En muchos otros parques tienen ganado", señaló.