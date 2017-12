/ Por: Ugo CodevillaCompartir Tweet WhatsApp Habíamos dicho que Donald Trump haría cualquier cosa con tal de eludir su impeachment, y la mejor manera es produciendo un gran escándalo y desajuste mundial.En esa lógica acontece la decisión desafortunada de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar la embajada norteamericana a esa ciudad (el consulado permanece en Tel Aviv). Con ello, le da un gran espaldarazo a la política belicista de Netanyahu, ansioso por destruir el doble Estado acordado en ONU. A partir del despropósito trumpista, comenzó una convulsión regional propicia para invadir suelo palestino y crear así, una zona altamente controlada alrededor de la ciudad sagrada.Con ello, se inició una estrategia de disolución no solamente del Estado palestino sino de absorción de su territorio, cosa que viene dándose desde hace medio siglo. ¿Quién ubicaría una capital en una frontera si no tiene intenciones de tragarse al país vecino? Por lo pronto, los muertos que ya han caído por la chifladura del presidente norteamericano, recaen únicamente sobre su cabeza convirtiéndolo en un asesino.Es evidente para cualquiera, que tal decisión da luz verde a una guerra cuyos afectados son el pueblo palestino y el jordano, que anticipa el acercamiento fronterizo con un país conquistador, con armas nucleares, apuntalado por el ejército más grande del planeta.Es pertinente recordar que EEUU sostiene una posición amenazante en Siria, así como el contencioso con Corea del Norte y el amago de crear un conflicto bélico en Asia Pacífico cuyo objetivo es atacar a China . Adicionado a lo anterior, el amparo al gobierno nazi de Ucrania (conveniente foco rojo en la frontera rusa) y el impulso insoslayable a la re-derechización en el subcontinente latinoamericano, cuyos éxitos no paran de aumentar.Primero nos referiremos al golpe en Honduras con el apoyo decidido de Washington. “Aparentemente”, la OEA y la UE respaldan el recuento de votos junto a la revisión de aquellas actas que surgieron luego del apagón computacional, momento oscuro en que el vencedor Nasrralla termina siendo vencido. Al final, las promesas se invisibilizaron y Hernández se alzó con la reelección (prohibida por la Carta Magna de ese país). Como pago a los favores recibidos, el gobierno de Honduras trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén.Segundo, la aprobación de la nefasta ley de Seguridad Interior en México que le permite al ejército asumir funciones policiales, rompiendo el Estado de derecho asegurado en la Carta Magna. (Los militares podrán realizar investigaciones, allanar domicilios, intervenir comunicaciones y llevar a cabo detenciones sin mediación de la autoridad judicial en aras de disolver potenciales amenazas a la “paz pública”, léase: una protesta ciudadana, una manifestación magisterial o una demanda pública en contra de los resultados electorales). En pocas palabras, el ejército mexicano concentra un poder por encima de la ciudadanía, muy parecido a una dictadura aprobada por el Congreso.Paradoja propia de un país autoritario que, desde los noventa decidió subordinarse a la Casa Blanca y al Pentágono. Con esto se produce una carambola trágica. En efecto, al permanecer el ejército mexicano bajo la égida del estadounidense (por eso no necesitan bases sobre suelo azteca), cuanto más poder concentre el primero será mayor el control que el Comando Sur tenga sobre este país.Tercero, la remilitarización de Argentina orquestada por un mafioso identificado plenamente con EEUU (y Gran Bretaña). A simple vista se observa la intención del mandatario de concretar un amasiato entre el poder político y el judicial, para perseguir a los opositores al régimen. No obstante, tras la extraña “abducción” del submarino ARA San Juan, se destapó la intención de Macri en cuanto a darle vida a una nueva estrategia militar regional. Para ello, el presidente en sincronía con los mandos castrenses, construyen en secreto dos bases militares estadounidenses en suelo argentino: uno en la triple frontera y otra en Ushuaia al sur del país.Precisamente, el submarino desapareció en una suerte de prácticas militares con fuerzas del Comando Sur, acción prohibida en ese país del Plata. Es relevante la revigorización que Macri le está dando al ejército maculado por encabezar una brutal dictadura altamente corrupta y responsable de una carnicería innecesaria en Las Malvinas con tal de no abandonar la Casa Rosada. A lo anterior debemos agregar la base que Temer le permitió construir al norte de Brasil con miras a que EEUU tenga más incidencia sobre la región amazónica.Este es el mundo político de Trump : el impulso a la derecha y a los gobierno antipopulares; extremar la concentración de capitales; el odio a los migrantes, negros y musulmanes. Por si faltaba algo, la remilitarización del mundo, así como convertir la política en un gran espectáculo, hasta prometió regresar a la Luna.