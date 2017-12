/ Celeste Cid junto a Esteban Lamothe, su pareja en la ficción. Foto: Instagram Es una de las ficciones del año. Y, en gran parte, el mérito es de los actores, que supieron armar un equipo unido y sin fisuras. Por eso, ahora que terminaron las grabaciones, los protagonistas de Las Estrellas compartieron con sus seguidores, a través de las redes, imágenes de este fin de ciclo y dejaron en claro, con sus palabras, que disfrutaron a pleno la participación en el programa.Uno de los primeros en despedirse de la tira a través de las redes fue Esteban Lamothe ("Javo"). Lo hizo subiendo una foto junto a Celeste Cid (Virginia), quien fue su pareja en la ficción durante todo el año. "Terminando las grabaciones de Las Estrellas con la mejor compañera del mundo", escribió.Una publicación compartida por Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el Dic 26, 2017 at 8:25 PSTEl mensaje no pasó desapercibido para Griselda Siciliani , quien protagonizó junto a Lamothe Educando a Nina , en 2016. Sin dar cuenta a los rumores de romance que los rondaron durante el final de las grabaciones de la tira de Telefe , la actriz le hizo una "escena de celos" a su amigo. "¿¿¿La mejor compañera del mundo??? ¿¿¿Leí bien, Raúl???", escribió entre los comentarios la ex de Adrián Suar; él, muy caballero, se limitó a contestarle con un "Baby te quiero".Celeste, en tanto, eligió compartir un video del backstage en el que se la puede ver, muy inquieta, junto a Justina Bustos (Miranda) y el resto de sus hermanas de ficción repasando la letra. Acompañó el clip con el siguiente texto: "Último día de grabación… Y tu cuerpo lo sabe. Pasando letra. Comenzó la cuenta regresiva".Último dia de Grabación..y tu cuerpo lo sabe. Pasando Letra. Comenzó la ¢????a"?g?????a."??????????? . . Capturador de Momento: @paulokyriakos"?Una publicación compartida por celeste cid (@mcelestia) el Dic 29, 2017 at 7:04 PSTMarcela Kloosterboer (Lucía) eligió para retratar estas últimas horas de su personaje en pantalla una foto en la que puede vérsela sonriendo junto a Natalie Pérez , la actriz que personifica a Carla, su gran compañera en la ficción. "Con Tati. Vamos terminando…", relató.Con Tati"? Vamos terminando…."? Ph @pablo.munneUna publicación compartida por Marcela Kloosterboer (@m.klooster) el Dic 28, 2017 at 4:25 PSTNatalie, en tanto, recordó su paso por el programa en su cuenta de Instagram con dos fotos. En la primera, puede vérsela junto a Marcela, Luciano Castro y Pedro Alfonso en una de las escenas de la tira, y la acompañó con el texto: "¡Cómo me divertí este año!".Cómo me divertí este año! @lasestrellas @polkaprodUna publicación compartida por Natalie Perez (@untedetiloporfavor) el Dic 29, 2017 at 5:27 PST"¡Gracias a todos por el aguante a #Carlucho, por siempre insistir para que el amor triunfe! No te pierdas el final de esta pareja qué pasó por de todas! Gracias Pedro Alfonso, compañero mágico!", escribió junto a la segunda foto.Gracias a todos por el aguante a #Carlucho por siempre insistir para que el amor triunfe! No te pierdas el final de esta pareja qué pasó por de todas! Gracias @pedroalfonsoo compañero Magico!"? @lasestrellas @polkaprodUna publicación compartida por Natalie Perez (@untedetiloporfavor) el Dic 29, 2017 at 7:50 PSTPara que no queden dudas de que este fue un año en el que disfrutaron a pleno de su trabajo, Violeta Urtizberea (Florencia) apeló al humor. "Te dicen que es el último día de grabación y vos tipo ….", escribió junto a una foto en la que puede vérsela haciendo un particular gesto de desánimo.Te dicen que es el último día de grabación y vos tipo ….Una publicación compartida por Violeta (@violeurtizberea) el Dic 29, 2017 at 7:51 PSTTal vez el más emotivo haya sido Nicolás Riera (Leo). El actor subió un clip con el final de su última escena y el abrazo con sus compañeras. "Una novela más. Un personaje más. Agradezco a la vida poder vivir de lo que amo. Agradezco el elenco del que me toco ser parte. Agradezco al equipo completo. Agradezco al publico por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias", escribió.Una novela mas. Un personaje mas. Agradezco a la vida poder vivir de lo que amo. Agradezco el elenco del que me toco ser parte. Agradezco al equipo completo. Agradezco al publico por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias.Una publicación compartida por Nico Riera (@nico__riera) el Dic 29, 2017 at 8:39 PSTJulieta Nair Calvo (Jazmín) compartió una foto junto al elenco masculino. "Los Estrellos. ¿No es hermoso mi trabajo? Últimas escenas con estos bebés. ¡Los quiero!", confesó.En esta nota: Celeste Cid Griselda Siciliani Marcela Kloosterboer Pedro Alfonso Nicolás Riera Esteban Lamothe Natalie Pérez Violeta Urtizberea Las Estrellas Julieta Nair Calvo LA NACION Canal Espectáculos TelevisiónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi