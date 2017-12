/ Una persona que vive en la calle pide ayuda al lado de una estación de subte en NuevaYork. Foto: AFP Las autoridades en Estados Unidos pidieron hoy a la población cuidar de los más necesitados y vulnerables, como los ancianos y los que viven solos, en medio de la fuerte ola de frío que afecta al norte y este del país.Los expertos advirtieron sobre los peligros de la hipotermia y la congelación de cara al frente de aire gélido que viene desde el centro hasta el noreste de Estados Unidos.El Departamento de Asistencia a Ancianos de Ohio advirtió que la gente de edad avanzada está en peligro particular en condiciones de intenso frío, ya sea por efectos secundarios de sus medicinas o por el riesgo de caerse.El departamento llamó a la ciudadanía a llamar a sus familiares, amigos y vecinos para asegurarse de que estén bien. Grupos defensores de los animales también le recordaron a la población de cuidar a sus mascotas.En Watertown, en el estado de Nueva York, las temperaturas descendieron a 35 grados centígrados bajo cero (32 grados Fahrenheit bajo cero) y apenas subieron a 22 centígrados bajo cero (7 Fahrenheit bajo cero) el hoy por la mañana.Servicios públicos En Cincinnati las autoridades establecieron puestos públicos de calefacción. Un hotel de Boston, Pine Street Inn, despachó una camioneta con personal de auxilio para recoger a desamparados, pero algunos prefirieron quedarse en la calle.Segundo Rivera y Sean Stuart le dijeron al diario Boston Herald que no querían pasar la noche en un albergue. "Hemos vivido en las calles tanto tiempo que honestamente, es más cómodo para nosotros", dijo Rivera.Dos mujer es se sacan una foto en una fuente con agua congelada en Nueva York. Foto: AFP Una vocera del albergue dijo que a las personas que no quieren dormir allí se les dan mantas, abrigos y bebidas calientes, y se les informa sobre el peligro de quedar a la intemperie.El jueves, las temperaturas descendieron a niveles sin precedente desde Arkansas hasta Maine y se prevé que se mantendrán así todo el fin de semana y la semana entrante también, afectando incluso a Texas y Florida En Nueva Hampshire, la temperatura bajó a 37 centígrados bajo cero (34 Fahrenheit bajo cero) en Mount Washington, la montaña más alta de Estados Unidos.Por la ola polar, los accesos a paseos del lago Michigan en Chicago fueron cerrados. Foto: AFP Dos mujer es, de compras en Chicago. Foto: AFP En el centro del país, las temperaturas en Minneapolis no pasarán de 18 centígrados bajo cero (0 Fahrenheit) y no pasarán de los 7 centígrados bajo cero (20 Fahrenheit bajo cero) en Nueva York cuando se celebre la llegada del Año Nuevo en Times Square.Se emitió una advertencia de tormenta invernal en Montana, donde se espera una densa nevada y temperaturas gélidas. "La gente cree que está preparada para el clima frío, pero esto les dará una idea de la realidad", dijo el meteorólogo Dan Borsum en Billings.Agencia APLA NACION El Mundo Frío polar en Estados UnidosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi