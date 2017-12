/ El expresidente de Petróleo s de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Petróleo , Rafael Ramírez, aseguró que el fiscal general, Tarek William Saab “no sabe de lo que está hablando”, en relación con las acusaciones en su contra y de Bernard Mommer por supuesta corrupción desde la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera de Pdvsa.“Las acusaciones de la Fiscalía no sólo son falsas sino que denotan una tremenda ignorancia del tema. La oficina de Viena (sede de la OPEP) la establecimos para verificar los precios de venta del petróleo venezolano. Señor fiscal esa oficina no vende petróleo”, dijo en Twitter Ramírez quien se encuentra fuera del país tras renunciar a su cargo como embajador de Venezuela ante la ONU.Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que Ramírez era autor intelectual de un desfalco a Pdvsa por $4.800 millones , pues la oficina dirigida por Mommer fue creada e impulsada bajo su gestión.“La oficina de Viena se creó para verificar el cumplimiento de los precios de petróleo que se establecieron (por primera vez) tipo fórmula. Los precios están en la gaceta publicados. El único que vende petróleo en el país es la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa”, aseguró Ramírez en otro mensaje.Finalmente dijo que “el Fiscal no sabe lo que está hablando, miente, esa oficina de Viena no vende petróleo. Es una oficina fiscalizadora, dirigida por el Dr Bernard Mommer, especialista, académico de Oxford, escritor, revolucionario, fue mi viceministro durante la nacionalización del petróleo”.Más tarde, Ramírez dio una entrevista a CNN en Español, canal que está vetado en Venezuela , donde señaló que el principal promotor de la oficina en Viena, fue el fallecido presidente Hugo Chávez.“La oficina lo que hacía era que Pdvsa estuviera vendiendo por encima del precio de fórmula calculada. Eso acabó con la práctica de dar descuentos”, afirmó entrevistado por Camilo Egaña. Agregó que “esa oficina jamás vendió un barril de petróleo, porque no era su competencia”.Ramírez afirmó que “se ha desatado una persecución política” su contra “donde se usa el argumento de la corrupción que se está usando en otros países de América Latina y es una manera ahora de hacer política. El fiscal en Venezuela , que no mueve un dedo sin que lo apruebe el presidente de la República, se está prestando para esta acción. Es un problema político por la conducción del chavismo”.“Mommer es de absoluta desconfianza de Maduro , porque no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en la industria petrolera. Fue asesor de Alí Rodríguez, fue viceministro mío y con él desarrollamos la nacionalización de la industria. Lo que se está cometiendo contra él no tiene nombre. Esa oficina que él dirigía permitió hacer transparente el precio”, afirmó.Por otro lado, Ramírez reiteró que él no está involucrado en nada con Banca Privada de Andorra. Calificó como “inventos de la Fiscalía” las declaraciones que atribuye Saab a Diego Salazar sobre su participación en esos hechos de corrupción.“Me gustaría ir al país, pero que en el país ahorita no se está respetando el estado de derecho, porque las propias autoridades violan el principio de presunción de inocencia”, afirmó y agregó “lo que está pasando allí es que te secuestran, puedo regresar, pero que me dejen declarar, lo que hay ahora es una operación política en mi contra dirigida por el presidente de la República.”La Fiscalía aún no emite orden de captura contra Ramírez y se ha limitado a decir que lo investiga penalmente tras señalamientos de su primo Diego Salazar, arrestado a principios de este mes.“Tengo la presunción de que van a privatizar a Pdvsa como ya ha ocurrido con sectores de la industria”, señaló Ramírez y dijo que por ello la actual operación que se promociona como anticorrupción.El exfuncionario dijo que “no estamos en una monarquía. Maduro no puede decir, ‘yo soy el candidato, porque yo lo decidí’, esto tiene que ver con un proceso de discusión que tiene que darse, porque Maduro lo ha hecho mal como presidente, tenemos un desastre que no pensamos que íbamos a tener (…) tenemos un severo problema de incapacidad, pero se puede resolver en el marco del chavismo”.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi