El director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP), Álvaro García dijo a LA REPÚBLICA que la fórmula del FA para las próximas elecciones nacionales debería ser "mixta". "La fórmula debería ser hombre- mujer mujer -hombre", comentó, añadiendo que la próxima será la elección de la renovación del Frente Amplio. Además, se refirió a la unidad de la fuerza política y analizó el año de la OPP, el cual definió como "netamente positivo" porque se está cumpliendo con las metas trazadas.Formula mixtaPara García, el 2018 será un año de mucho trabajo para el Frente Amplio. Además de definir el programa para un eventual cuarto período de gobierno, la fuerza política tendrá que tirar las cartas sobre la mesa y perfilar a los precandidatos a la presidencia. El director de la OPP dijo a LA REPÚBLICA no tener una postura tomada sobre el candidato a apoyar, de todas formas entiende que el "FA tiene que abrir la mayor cantidad de ofertas posibles". Para García, es "importantísimo que haya una renovación" y agregó que la próxima elección será la de la "renovación en el Frente Amplio".A su vez el director expresó que dentro de la fuerza política hay una cantidad enormes de compañeros y compañeras capaces para asumir la responsabilidad de ocupar la presidencia, "por lo que sería muy bueno que la formula sea mixta", dijo, añadiendo que "la fórmula debería ser hombre- mujer mujer -hombre". "Hay muchos compañeros y compañeras con mucha capacidad para llevar con altura la tarea, pero lo principal de todo es un cuarto periodo de gobierno del Frente Amplio para seguir construyendo el mejor país posible incluyendo a toda la gente", añadió.Dentro del la coalición de izquierda hubo preocupación por la unidad ante algunos enfrentamientos mediáticos que se sucedieron tiempo atrás por diversas opiniones ante temas como cincuentones. Al respecto García señaló que "hay que seguir conversando, siempre apostando al diálogo. Las miradas de futuro, a largo plazo, servirá para tener un análisis más certero de las cosas, mayor capacidad técnica y eso va ayudar a los consensos".Balance de la OPPPor su parte, Álvaro García realizó un balance del año de la OPP, la cual dirige, señalando que "este año fue netamente positivo porque venimos cumpliendo con lo planificado a comienzo de gobierno". Entre las principales líneas de trabajo marcó el área descentralización, en la que "se vienen cumpliendo los objetivos". "En programas de obras, han existido obras importantes en los diferentes departamentos, como la rambla de San Gregorio de Polanco, para poner un ejemplo", afirmó.Además se avanza en el programa de caminería rural, siendo éste uno de los pedidos del Presidente: "se incrementaron los recursos, llegando a unos 230 millones de dólares en el quinquenio", comentó García. Posteriormente remarcó la fuerte campaña "Uruguay Todos con Luz" que se propone que todo el país tenga energía eléctrica. Más de 2.000 personas aún no cuentan con ella pero se está avanzando en este aspecto. Mientras tanto, a nivel de municipios, se hicieron 112 planes estratégicos, uno para cada municipio. De acuerdo a lo planificado, como los fondos, "todo se viene llevando adelante muy bien", indicó.En cuanto al presupuesto, control y visión de la gestión, Álvaro García destacó que "venimos trabajando con las empresas públicas, las cuales vienen cumpliendo las metas, satisfactoriamente. Estamos trabajando en una propuesta para mejores prácticas de empresas públicas en el primer semestre del 2018" a lo que se agrega una "consultaría" que permitirá tener un monitoreo on line de las empresas.Sobre el área de dirección de Planificación, que creó este gobierno, dijo que implica tener una mirada institucional con una visión a largo plazo. "Estamos trabajando en materia poblacional y con prospectiva en 2050 en varios complejos productivos, por ejemplo, en el complejo de energías renovables, industrias creativas, etc.".Mientras que sobre el Plan Nacional de Trasformación productiva y Competitividad, otra rama creada por este gobierno y presentada en el pasado noviembre, se lanzó con 57 proyectos trasversales, en el cual participan 9 ministerios, 9 agencias, todos ellos, según comentó García, apuntan al desarrollo productivo y la innovación. Cosas que Uruguay tiene que llevar adelante para mejorar su competitividad. "Es una transformación institucional clave", explicó.Otro punto que destacó el director de la OPP fue el papel de la Oficina en la firma de la primera parte del acuerdo con UPM para la instalación de la nueva planta de celulosa, "donde se hizo un buen trabajo". "En esta segunda fase le toca el control de los distintos periodos que conlleva para que se pueda llevar adelante", concluyó.