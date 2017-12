/ Compartir Tweet WhatsApp El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, declaró a LA REPÚBLICA que valora la nueva tarifa del boleto y señaló que “no se le puede llamar un aumento del precio”, ya que la persona que utilice el transporte para salir y volver a su casa durante dos días, tendrá una diferencia económica positiva de un boleto gratis. “Con este beneficio vamos a llegar a que el 70% de las transacciones sean por tarjeta, lo cual era el objetivo principal cuando se habló de incorporar la tecnología en el transporte. Cuando hay una política que va en el camino de hacer bien las cosas nos parece que hay que resaltarlo porque lo valoramos mucho”.Asimismo, consideró que durante el año ha existido una “correcta” y “buena” relación con las autoridades, específicamente con la Intendencia de Montevideo, a pesar de que en algunos momentos existieron “coincidencias y discrepancias”.“Hubo proyectos que nos parecieron que no eran adecuados para el momento y que había que dedicarse a los verdaderos problemas que tiene el transporte. Sin embargo, actualmente la administración de Martínez decidió que el boleto no va a aumentar por un año, lo que significa un paso muy importante”, agregó.Según sus palabras, hay que valorar esta nueva tarifa del boleto porque “no se le puede llamar un aumento del precio”. Explicó que es un nuevo “mecanismo positivo”, ya que Cutcsa viene reclamando desde hace 10 años que se debía incorporar la tecnología para ir sacando de circulación el efectivo de los ómnibus. “Queríamos esto por un tema fundamental: la seguridad de los trabajadores.El hecho de que cada vez exista menos dinero arriba de los ómnibus, permite que se elimine el riesgo de posibles rapiñas. Venimos planteando esta idea en más de una administración anterior, pero nunca éramos escuchados. Esto se evidencia porque en 10 años no se logró que el pago con tarjeta pudiera alcanzar el 10% de los boletos vendidos. Lo que ha hecho, en definitiva, esta administración de Martínez es priorizar un elemento fundamental para que la gente decida recargar la tarjeta: darle facilidades”.Señaló que actualmente hay más de 2400 locales de recarga en Montevideo y hay varias tarjetas de crédito que se pueden utilizar para pagar a fin de mes. Explicó que Cutcsa está trabajando para que con el celular el usuario ni siquiera tener que ir a un local de pago para recargar su tarjeta. “Ese era un elemento fundamental, ya que hace 10 años sólo habían 30 locales de venta, por lo que la gente no tenía facilidades”.Explicó que la otra acción que ha impulsado Martínez para incentivar el uso de la tarjeta ha sido el beneficio económico: es más barato si se recarga la tarjeta. “Se comenzó en esta administración diferenciando el precio, abaratando del boleto cuando se paga con la tarjeta y creo que eso nos dio que en dos años ya estemos superando el 40% de las transacciones.Declaró que para cumplir con el objetivo de no modificar las tarifas durante el 2018 las empresas, los trabajadores y la Intendencia tendrán que hacer un “esfuerzo muy grande”. Asimismo se refirió al Consejo de Salarios que comenzará a realizarse a partir de marzo. Salgado consideró que hay que realizarlo como se ha venido haciendo en las últimas oportunidades: “enfrentándolo con responsabilidad”.“Tenemos que saber que las consecuencias de esa discusión y de ese resultado lo termina pagando el que sube al ómnibus, que es otra parte de los trabajadores. También quiero declarar que no tengo duda de que se va a realizar con mucha responsabilidad”.Consideró que las empresas deben realizar reestructuras internas -con el apoyo de las autoridades- para que se “adecuen y sean livianas”. “Se tiene que notar que estamos preocupados, porque sabemos que si somos ineficientes lo termina pagando el que sube al ómnibus. Nosotros estamos en desacuerdo con eso: no creemos que las ineficiencias de las empresas las tenga que pagar el pasajero”.Por otro lado, valoró el apoyo que se ha generado gracias al precio de gasoil diferenciado. “Nos da un respaldo importantísimo para poder contener el precio. Cabe mencionar que el gasoil diferenciado para el transporte es un beneficio que en ningún caso va para las empresas, pero si va a parar el precio del boleto”.Con respecto a los problemas fundamentales que presenta el transporte en Montevideo, señaló que las autoridades deberían facilitar el tránsito . “Llega un momento que en muchas calles de Montevideo es lo mismo estar circulando en un auto que con un ómnibus, no hay paso y se enlentece para todos. Montevideo es una ciudad muy especial: es un embudo. Las calles son angostas, vamos todos juntos y están los principales nudos, entonces las autoridades tienen que trabajar en facilitar el tema de la circulación para que sea más fácil tanto para el transporte individual como para el colectivo colectivo”, agregó.“En febrero todos los usuarios accederán a Internet de forma gratuita”El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, habló con LA REPÚBLICA sobre los proyectos de inversión que está manejando dicha empresa de transporte. Según sus palabras, ya están colocados los routers en toda la flota, por lo que en febrero está previsto que los usuarios puedan acceder a Wi-Fi de forma gratuita.Por otro lado, habló sobre la introducción de un botón de pánico en cada uno de los ómnibus. Según sus palabras, este proyecto va en sintonía con la inversión en tecnología que ha comenzado Cutcsa hace unos años atrás. El objetivo de dicho proyecto es, según sus palabras, “respaldar” al guarda y al conductor, quienes tienen que estar en todos los puntos de la capital a toda hora. Sin embargo, explicó que no solamente sirve para proteger al personal del coche, sino que también puede ser utilizado para alertar una situación que se esté dando en algún barrio donde la comunicación no es buena por ser un lugar apartado.Asimismo, mencionó que la empresa sigue estudiando la posibilidad de utilizar coches eléctricos como posibles alternativas al gasoil. Señaló que Cutcsa es “el único emprendimiento” que compró un ómnibus de este tipo hace un año y medio. “Lo estamos probando en todos los recorridos. Hasta ahora podemos decir que tenemos algunas conclusiones que son importantes: tenemos claro que a nivel del mundo la electricidad es la alternativa al petróleo y que se va a masificar. Sin embargo, actualmente en el mundo se están haciendo pruebas. Esto es importante decirlo porque muchas personas creen que en otras ciudades todos los ómnibus son eléctricos y esto no es así”.Con respecto a los aspectos positivos de utilizar coches eléctricos, Salgado declaró que, además del tema ambiental, otra cosa interesante a tener en cuenta es que los costos de mantenimiento son un 15% menos que con un coche a gasoil, incluido al propio combustible. Sin embargo, señaló que más allá de que el mantenimiento amortice el valor de la inversión, comprar un coche eléctrico cuesta 3 veces más.Además, mencionó que otro inconveniente que presentan los coches eléctricos es la autonomía. “Un ómnibus tiene que tener el combustible necesario para trabajar 16 horas sin parar. Las esperas técnicas que hace cada coche son de 5 minutos en cada terminal. Por tanto, trabaja dos turnos seguidos. En las pruebas que hemos hecho, nos encontramos con que tenemos algunos recorridos que no han tenido problemas, pero otros en los que la recarga de electricidad no alcanzó para que el coche trabajara dos turnos. Sin embargo, es un inconveniente que estamos seguros que se va a resolver rápidamente porque es un tema de baterías”.También explicó que otro problema es el tema de la recarga: llenar un tanque con gasoil sólo lleva 5 minutos, mientras que para recargar un coche eléctrico se necesita como mínimo 6 o 7 horas, por lo que debe existir toda una infraestructura, es decir estacionamiento, para que esos coches estén 8 horas parados. “En términos generales, es una buena experiencia. Está dentro de nuestros proyectos que esas cosas mejoren para poder incorporar más coches eléctricos”, reflexionó.Salgado: Kechichián “no está viviendo en la realidad” cuando defiende a UberSalgado declaró que los dichos de la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, muestran que la jerarca “no está viviendo en la realidad” al defender a “empresas golondrinas”. Cabe mencionar que Kechichián dijo que “Uber es un producto casi perfecto para Punta del Este”.“Me extraña muchísimo que diga que una empresa que nace de la ilegalidad y que no respeta los derechos de los propios trabajadores es perfecta para Punta del Este. Quisiera saber qué trabajador de Uber va a ir a los Consejos de Salarios y reclamará sus derechos ante una computadora que nadie sabe dónde esta, si en Suiza o en Holanda”, declaró Salgado.Asimismo, señaló que en Maldonado los taximetristas han hecho un “esfuerzo tremendo” por tener autos de primera línea. Remarcó que “los transportistas de toda la vida”, “los legales”, son los mismos que están en una parada de taxímetro 6 horas esperando un viaje. “También hay que recordar que tanto el dueño como el empleado pagan absolutamente todo lo que les piden legalmente.Yo le pregunto a la ministra, ¿van a hacer diferente a lo que hicieron en otros lugares del mundo? Porque en otros lugares ofrecieron espejitos de colores, mientras fundían a todos los legales. Luego de eso, empiezan a hacer lo que quieren. Para mí son dichos lamentables y seguramente todos los transportistas del país nos vamos a acordar el primero de enero, que es nuestro día, de la ministra. Ella tiene que saber que ese día no es para homenajear a Uber. Es el día del transportista, no del empresario golondrina e ilegal".