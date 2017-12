© Aeroquest LLC

La demanda de impugnación planteada por EL COMERCIO el 6 de julio del 2015 en contra de la imposición del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa , de publicar una rectificación sin fundamentos, fue acogida el 22 de diciembre del 2017 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo , en Quito.Los jueces dejaron sin efecto la sanción que impuso Ochoa a diario EL COMERCIO , en mayo del 2015, cuando se acusó a este medio de negarse a publicar una rectificación de la nota informativa titulada: ? El proyecto Coca-Codo tendrá un ajuste de USD 606 millones ?.El reportaje fue difundido el 5 de abril del 2015 y reveló que la mayor hidroeléctrica del país tuvo un ajuste de precio de USD 606 millones , con respecto al costo anunciando inicialmente. El proyecto pasó de USD 2 245 millones a 2 851 millones, en menos de cuatro años. EL COMERCIO documentó el hecho y recogió la versión oficial, que señaló entre las principales razones de ese ajuste: obras de compensación social y pago de impuestos.La obra tuvo un retraso de al menos un año debido a que el financiamiento para la construcción tardó.El entonces Ministro de Electricidad y Energía Renovable y el entonces Gerente de la Empresa Pública Coca Codo Sinclair solicitaron una rectificación.Supuestamente porque la información era ?inexacta? y faltaba a la verdad.EL COMERCIO contestó que contenía hechos basados en información presentada por el presidente de turno, Rafael Correa ; correos electrónicos enviados a este Diario por el Gerente de Coca Codo Sinclair e información pública de los ministerios de Electricidad y de los Sectores Estratégicos.Al no publicarse la rectificación, la entonces Secretaría de Comunicación de la Presidencia ( Secom ) intervino y envió una nueva carta a este medio solicitando que se difundiera el pedido del Ministro y Gerente de Coca Codo.Este Diario respondió que tenía todos los documentos de respaldo.Entonces, el caso llegó a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) . piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEse ente, sin tomar en cuenta los argumentos de EL COMERCIO, consideró que el reportaje ?distorsionó la verdad?, ?sacó de contexto los datos? y emitió la Resolución No.021-2015-DNJRD-INPS de 12 de mayo del 2015.La Supercom dispuso que EL COMERCIO presente en el lapso de 72 horas, por escrito, una disculpa pública al Ministro de Electricidad y Energía Renovable y al Gerente General Subrogante de Coca Codo Sinclair EP , así como la rectificación solicitada por las instituciones.El Diario, en cumplimiento de la Resolución, publicó en la portada de la edición del 20 de mayo del 2015, una rectificación que llegó diagramada, con fotografía y bajo el título: ?El Proyecto Coca Codo no tendrá un ajuste de USD 606 millones?.La Supercom obligó a este Diario también a difundir una rectificación en la página 2 de la edición impresa y en la primera interfaz de este portal web, por siete días consecutivos.EL COMERCIO, tras cumplir la resolución impuesta por la Supercom, impugnó el caso ante la Justicia, el 6 de julio del 2016.El 22 de diciembre del 2017, el Tribunal Distrital , luego de analizar todas las evidencias, concluyó que la Supercom impuso una sanción sin que existan los argumentos jurídicos : ?Se aprecia con claridad que en el caso no existió causal alguna para imponer la sanción al medio de comunicación, de la forma en que se lo ha hecho; vicio que afecta la validez del acto administrativo recurrido, el cual se agrava por cuanto la resolución recurrida(…) adolece del vicio de indebida motivación ; pues en las consideraciones que expone prima una concepción profundamente subjetiva que desdice de la actividad encargada a la entidad emisora del acto administrativo, que por sus atribuciones de control, distribuidas en sus competencias de fiscalización y supervisión , tiene la obligación jurídica de generar objetividad en sus decisiones?.Según las juezas Verónica Jiménez y Tatiana Martínez, el reportaje del periodista Alberto Araujo contó con todos los sustentos probatorios y estuvo debidamente contrastado.En un término de 15 días, la Supercom deberá publicar, a su costa, una disculpa pública a diario EL COMERCIO .La publicación deberá hacerse en la primera página de ese medio; la cual, junto con la copia de la sentencia deberá ser remitida al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, para que se publique en su página web y, en la primera interfaz de la página web de EL COMERCIO , durante al menos siete días consecutivos.Tanto el contenido de la sentencia como la disculpa pública también deberán ser publicados en la página web de la Superintendencia de la Información y Comunicación por 30 días consecutivos , dentro de los siguientes cinco días de que la disposición sea ejecutoriada.La Superintendencia de Comunicación publicó este 29 de diciembre del 2017 un comunicado de respuesta al fallo del Tribunal, en el cual sostiene que ?respeta dicho criterio legal, pero no lo comparte por lo que ha solicitado la respectiva aclaración, tal como permite la ley, lo que suspende la ejecución de la sentencia?.Jueza ordena que Carlos Ochoa se disculpe con Teleamazonas Carlos Ochoa dice que no fue parte del gobierno de Rafael Correa Asambleísta de Alianza País se suma a pedido de comparecencia de Carlos Ochoa y Diego García CREO anuncia inicio de juicio político en contra de Carlos Ochoa Carlos Ochoa admite que recibió pagos extras y un vehículo en Gamatv.

