© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

En febrero del próximo año, la Ecuafútbol hará públicos cuatro casos más de jugadores que adulteraron sus identidades para poder jugar en el país.La Comisión de Investigaciones posee la documentación para imputar a los implicados.Jaime Jara , presidente de esa comitiva, contó que tras las indagaciones que iniciaron desde que asumió el cargo -en marzo pasado- se detectaron 16 casos, de los cuales ya se dieron a conocer cuatro y cuatro más se revelarán a inicios del próximo año.?Pasamos los resultados a la Comisión Disciplinaria que sanciona de forma deportiva, pero también hemos enviado los informes y denuncias a la Fiscalía para los procesos judiciales pertinentes?, dijo Jara.Evitó mencionar los nombres de las personas acusadas ante la Fiscalía, por tratarse de un tema judicial que inicia una indagación.El miércoles se conocieron los casos de Rinson López y Carlos Moreno , quienes serían colombianos según la investigación de Jara, que incluyó dos viajes y contactos con la Registraduría Pública del país del norte. Ellos fueron suspendidos por seis meses.Según la FEF , esos dos deportistas colaboraron con las investigaciones cuando fueron citados ante la comisión encargada. Por esa razón aplicaron la sanción mínima.Los otros dos casos que se conocieron fueron los de Jonathan González y Abel Araujo , quienes tienen una suspensión provisional , hasta que la Comisión Disciplinaria decida su sanción definitiva .Jara contó que González tendría doble identidad , mientras que Araujo habría falsificado documentos de registro .?Todo lo que yo investigue será público, yo no me caso con nadie. Los informes que tienen firma es porque son temas comprobados?, dijo.En octubre pasado la directiva de Deportivo Cuenca le dio facilidades a Araujo para que solucione su situación, y no lo volvió a usar en el campeonato nacional.El atacante se unió a ese club a mediados de año, en condición de préstamo, procedente de Emelec.El primer registro de Araujo en la FEF fue en el 2012, cuando actuaba con el conjunto de Gualaceo.También actuó en Independiente del Valle, Orense y Clan JuvenilGonzález, por su parte, fue inscrito por primera vez en el 2010, en las filas de Norte América.El equipo porteño estuvo anteriormente involucrado en el tema de falsificación de identidades, tras las suspensiones de Andy Casquete y Mateo Tello.Representado por José Luis Chiriboga , jugó en Independiente del Valle , Leones Negros y León , de México , y Olimpia de Paraguay , antes de llegar a Liga de Quito .También estuvo en las selecciones formativas y la de mayores.El abogado Xavier Burbano critica el accionar de la FEF ante los casos de adulteración descubiertos hasta ahora. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEl exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana , presentó denuncias de ese tema, desde el año pasado.?Se trata de romper el círculo de impunidad, en 10 años no hubo ni un solo sentenciado por este tema?, dijo Burbano.Según él, las sanciones deportivas en cada caso que salió a la luz fueron insuficientes.Considera a la FEF y a sus directivos como ?responsables morales?.Apuntó a la Fiscalía como el ente encargado de imputar a los responsables, ante una supuesta inacción del órgano rector del fútbol local .La edad de los jugadores será examinada con lupa en el Sub 17 La FEF suspendió a cuatro jugadores por usar documentos adulterados La FEF detectó 4 casos de adulteración e indaga 11 más Abel Araujo está suspendido por la FEF, pero se entrena con normalidad.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Facebook: Neuroanatomista Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi