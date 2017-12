/ Compartir Tweet WhatsApp El exfutbolista liberiano George Weah, que actualmente tiene 51 años, ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de su país con 61,5 % de los votos.No es su primer triunfo en la vida: en el pasado, consiguió ser el primer jugador de futbol no europeo -y primer africano- en obtener el Balón de Oro.Al dejar atrás su carrera deportiva, en 2005 decidió probarse en política y creó su propio partido, el Congreso para el Cambio Democrático (CCD). Ese mismo año intentó postularse a la presidencia de Liberia, y una vez más en 2011, pero fue derrotado en ambas ocasiones por su principal oponente, Ellen Johnson-Sirleaf.Pasados seis años desde su último intento, y sin perder la esperanza, en 2017 el ex jugador de fútbol nuevamente ingresó de lleno en la lucha por el cargo presidencial. Esta vez su gran rival fue el actual vicepresidente Joseph Boakai, quién ganó las elecciones para ese puesto en dos ocasiones, hace 12 y 6 años.Después de varios intentos por conseguir la victoria, Weah logró finalmente obtener la mayoría en las elecciones, y con una enorme diferencia por sobre su oponente, al que superó en 23%. Joseph Boakai se quedó en el segundo lugar con 38,5 % de los votos.Ellen Johnson, presidenta en ejercicio, no pudo este año enfrentarse a ellos, ya que la Constitución liberiana no permite la reelección a la jefatura del Estado por más de dos mandatos consecutivos.Como futbolista, Weah comenzó su carrera como delantero en varios clubes africanos, siendo contratado posteriormente por el AS Mónaco, París Saint Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City y Olympique de Masella. Ganó el título de Jugador del Año de FIFA y el Balón de Oro en 1995.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi