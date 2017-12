© Aeroquest LLC

Amrok, un akita japonés, cumpliría cuatro años el 1 de enero de 2018. Su familia lo tuvo desde que era un cachorro. Este 29 de diciembre murió en Quito.La noche del 28 de diciembre de 2017, su familia escuchó ruidos extraños en el patio de la casa.Sus perros ladraban insistentemente. Salieron a revisar y no encontraron nada. Pero a la mañana siguiente, Amrok estaba decaído.Patricia Falconí , dueña del animal, debía salir a realizarse exámenes médicos por la mañana por lo que le pidió a su sobrino Saúl que llevara al perro al veterinario .?Me estoy haciendo un tratamiento fuerte en el Carlos Andrade Marín y le dije que le iba a encontrar en la clínica?, contó Falconí a este Diario.La mascota fue llevada en el balde de una camioneta .?A medio camino vi el carro de mi sobrino detenido por un agente metropolitano y mi perro estaba muy mal?, indicó.Los hechos fueron registrados en video por Saúl Falconí, quien difundió en redes sociales . ?Hoy hace unos minutos me detuvieron por traer a una persona en el balde de mi camioneta que venía cuidando a mi perro envenenado?, comentó.El perro fue trasladado finalmente a la Clínica Dogtor?s Cat.Patricia dio a conocer que Amrok sufrió un paro cardíaco.En redes sociales los usuarios reclamaron a la Agencia Metropolitana de Tránsito por lo ocurrido en el camino. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEn Twitter la institución ofreció ?mil disculpas , se ha remitido a asuntos internos para tomar las debidas medidas.Hemos tomado contacto directo con el denunciante ?.Estimado, pedimos mil disculpas se ha remitido a asuntos internos para tomar las debidas medidas, hemos tomado contacto directo con el denunciante.Saludos Cordiales? AMT Quito (@AMTQuito) December 29, 2017La familia de Amrok confirmó que Julio Puga , director general de la AMT, se comunicó para expresar su solidaridad y asegurarle que se tomarían correctivos.36 animales fueron rescatados de un mercado al sur de Quito 700 denuncias de maltrato animal se recibieron en siete meses Un año para hablar de los animales Censo de mascotas en El Panecillo busca evitar la proliferación de animales callejeros.

