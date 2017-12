© Aeroquest LLC

Los empleados de instituciones públicas , empresas privadas y locales comerciales no esperaron al 31 de diciembre para quemar los tradicionales años viejos .Aprovecharon la tarde del viernes 29 de diciembre para despedir al 2017 junto a la gente con quien comparten la mayor parte del día.?El trabajo es el segundo hogar y los compañeros la segunda familia, así que no podíamos irnos sin cumplir con las tradiciones de fin de año, como la quema del monigote ?, comentó Pablo Martínez, funcionario del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias ( Iniap ).En la avenida Juan León Mera y Colón , en el norte de Quito, los funcionarios del Ministerio de Cultura despidieron el año con música y baile .Además se organizaron para confeccionar años viejos que representaran a sus propios compañeros . ?Le quemamos al asesor de comunicación?, comentó entre risas Santiago Aguilar.En la calle República del Salvador, el parterre central lució lleno de gente.Los empleados de varias empresas salieron en medio de la lluvia para decirle adiós al 2017.Las tradicionales viudas no podían faltar. Paúl Mosquera vestía una falda a rayas, una llamativa camiseta y sus labios pintados de rojo. ?Me obligaron a vestirme de viuda, pero todo vale para pasar un momento ameno?.Los vehículos que transitaban por esa avenida tuvieron que reducir la velocidad y disfrutar de los bailes que realizaban las viudas y solo cuando entregaban una ?colaboración para el viejito? podían continuar con su trayecto.Video El Municipio de Quito controlará que la quema de monigotes no se haga en la calzada Despida el 2017 sin accidentes en la quema de años viejos y pirotecnia Monigote de Jorge Glas, entre los más demandados para quemar el Año Viejo Monigotes sobre la historia del arte: El Beso de Klimt, un año viejo gigante en Guayaquil Video En Quito, los monigotes son más preferidos que los años viejos de aserrín En el centro de Quito hay una fábrica especializada en monigotes para niños Monigotes de más de dos metros llaman la atención en Quito.

Con información de: