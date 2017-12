© Aeroquest LLC

12 personas fallecieron el jueves, 28 de diciembre del 2017, en el peor incendio ocurrido en Nueva York en décadas, que se originó en la planta baja de un edificio de apartamentos del barrio del Bronx .?Lamento reportar que 12 neoyorquinos han muerto, incluyendo a un pequeño de un año de edad?, señaló el alcalde Bill de Blasio a los reporteros en el lugar.El Alcalde advirtió que el número de víctimas podría aumentar. ?Hay cuatro personas gravemente heridas que luchan por sus vidas y hay otros heridos grave?, añadió.Los bomberos pudieron rescatar a 12 personas pero aún continúan registrando el edificio siniestrado. Foto: EFE?Este es el peor incendio que hayamos tenido en esta ciudad desde al menos un cuarto de siglo?, afirmó Blasio.Los bomberos pudieron rescatar a 12 personas pero aún continúan registrando el edificio siniestrado en busca de otras posibles víctimas, señaló el funcionario.?Murió gente en varios pisos y su edad va de un año a más de 50?, indicó el jefe de los bomberos de Nueva York , Daniel Nigo.Según varios medios, se encontró a dos personas muertas en una bañera llena de agua en la que parecían haber intentadoEl incendio, ya controlado, se originó en la planta baja de un edificio de ladrillos de cuatro pisos, de los que hay cientos en Nueva York, alrededor de las 19:00 (00:00 GMT) , y luego se propagó al segundo piso, según responsables.Siguen sin conocerse las causas del fuego , que se extendió rápidamente por todos los pisos del edificio, que cuenta con 25 apartamentos.?Esta tragedia es histórica sin ninguna duda debido a su magnitud?, destacó el Jefe de bomberos de Nueva York.?Estamos conmocionados por estas pérdidas?, agregó.Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU? FDNY (@FDNY) 29 de diciembre de 2017 Mayor: at least 12 dead.Worst fire in several decades. pic.twitter.com/UVxDu0xecD? Eric Phillips (@EricFPhillips) 29 de diciembre de 2017 Últimos preparativos en Nueva York para despedir el 2017 en Times Square.

