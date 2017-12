/ El feroz incendio que en la noche del jueves dejó 12 personas muertas y destruyó varios apartamentos en Nueva York, el peor registrado en la ciudad en 25 años, se inició con un niño que jugaba con una cocina, informaron los bomberos este viernes.“Verificamos que el fuego se inició en una cocina del primer piso. Fue iniciado por un niño, de tres años y medio de edad, que jugaba con la hornalla de una cocina”, informó a la prensa el jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Daniel Nigro.De acuerdo con el funcionario, una vez que comenzó el fuego “la madre no lo percibió. Ella apenas se dio cuenta por los gritos del niño”.Inmediatamente, dijo Nigro, la mujer abandonó el apartamento con sus hijos de tres y dos años, dejando una puerta abierta. El fuego rápidamente se expandió a los pisos superiores del edificio.Las llamas se propagaron tan rápidamente que muchas familias que vivían en los pisos superiores apenas tuvieron tiempo de escapar y ponerse a salvo.De acuerdo con el funcionario, los bomberos tardaron poco más de tres minutos en llegar al edificio en llamas. “Había por lo menos 20 personas en las escaleras de incendio (situadas en la parte exterior del edificio) cuando nuestros equipos llegaron”, dijo.“Cuatro personas que resultaron gravemente heridas aún están hospitalizadas y luchan por sus vidas”, añadió.– “Todo negro” –El alcalde Bill de Blasio había informado de la muerte de 12 neoyorquinos en el incendio, al que calificó de “indescriptible tragedia”.Entre los muertos hay tres niñas de entre uno y siete años y un adolescente no identificado, dijo el viernes la policía.“Este es el peor incendio que hayamos tenido en esta ciudad desde al menos un cuarto de siglo”, afirmó el alcalde.Los bomberos pudieron rescatar a doce personas fallecidas pero aún continúan registrando el edificio en busca de otras posibles víctimas, señaló.“Fue muy duro. Todavía tengo las imágenes en mi cabeza, no me las puedo borrar”, dijo a la AFP Joel Rodriguez. Este hombre de 40 años vive en la planta baja del edificio y pudo salir sin problemas, aunque el humo puso “completamente negro” las áreas comunes.Rodriguez no olvida a sus vecinos huyendo del fuego “desnudos” o “expuestos” por las quemaduras que sufrieron. Pasó la noche entre su auto y el hospital, donde su mujer se recupera tras haber inhalado humo.Desde el edificio de enfrente, Rafik Al-Jabali, presenció el incendio: “Ocurrió así” de rápido, dice a la vez que chasquea sus dedos.Este vecino de 47 años, que regenta una tienda de comestibles cercana, asegura que para cuando sintió el humo y se asomó a la ventana ya estaban allí los bomberos y poco después vio que sacaban a una mujer en una camilla: “Ya estaba muerta”, dijo, bajando la mirada.– En la bañera –“Murió gente en varios pisos y su edad va de un año a más de 50”, explicó también el jefe de bomberos Nigro.Según varios medios, fueron encontradas dos personas muertas en una bañera llena de agua en la que parece que intentaron refugiarse de las llamas.“Esta tragedia es histórica sin ninguna duda debido a su magnitud”, destacó Nigro.Una escuela que se encuentra cerca del lugar del siniestro fue transformada en centro de emergencia para los habitantes del inmueble incendiado, ya que la temperatura era extremadamente fría, de alrededor de -10 ºC.El incendio se produjo no muy lejos del zoológico del Bronx, uno de los lugares más visitados de la ciudad.Hace diez días, una mujer y sus tres hijos perdieron la vida en el incendio de su vivienda en Brooklyn, otro barrio de Nueva York.En marzo de 2007, 10 personas murieron, también en el Bronx, en el incendio de una casa en la que vivían dos familias malíes.Este último fue el peor incendio ocurrido en la ciudad desde 1990, sin contar los atentados del 11 de septiembre de 2001 que costaron la vida a más de 2.600 personas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi