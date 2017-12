© Aeroquest LLC

El periodista y presentador Juan Carlos Arana anunció este viernes que deja Cadena A, casa televisiva en la que trabajó durante los últimos 10 años. En su última aparición agradeció al público por seguirlo en los programas Levántate Bolivia y Posdata.?Hoy me toca cerrar un ciclo por una decisión empresarial de la casa Cadena A?, aseguró el presentador a través de un video en su cuenta de personal de Facebook . Indicó que el alejamiento de esa red se debe a una negativa en la renovación de contrato.?Las razones por las que no se renueva el contrato ellos (Gerencia de Cadena A) lo sabrán?.?Nos inventaremos ya veremos la manera de hacer esto que es periodismo. Yo no soy militante del MAS, no soy de izquierda y derecha, simplemente soy periodista. Estamos aquí para informar, a veces para reclamar?, dijo.Asimismo, en en las redes sociales compartió una foto con su equipo de trabajo y el texto: "Los voy a extrañar".(29/12/2017)

