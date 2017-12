/ Compartir Tweet WhatsApp El Dr. Jorge Barrera abrió la cancha y confió en dirigentes de la oposición para importantes cargos en la nueva comisión directiva de Peñarol que asumió funciones en la noche del miércoles 27. El caso más notorio resultó el de Isaac Alfie, candidato a vice por el Movimiento 2809, a quien Barrera le confió el cargo de tesorero, tal vez el segundo en importancia dentro de una directiva.Asimismo, el reconocido dirigente Walter Pereyra, mano derecha de Juan Pedro Damiani en los últimos años, estará en la Comisión de Fútbol, que tendrá a dos integrantes de los sectores opositores.El nuevo líder del consejo aurinegro es consciente de que los socios lo eligieron a él para comandar el club pero también apoyaron en gran porcentaje al Movimiento 28 de Setiembre (el grupo de Marcelo Areco obtuvo cuatro cargos, igual cantidad que la lista ganadora) y a Sentimiento 1891 (el de Ignacio Ruglio logró tres cargos), razón por la cual entiende que esos grupos opositores merecen espacios para trabajar en la nueva directiva. Y también le dará lugar a los sectores de Julio Trostchansky y José Carlos Domínguez, que no lograron cargos en la nueva directiva pero se entiende pueden aportar su granito de arena.La presencia de Walter Pereyra en la Comisión de Fútbol, junto a otros dos integrantes de la oposición, y la de Alfie como tesorero, resultaron las principales novedades. También la designación de Evaristo González (del oficialismo) como Secretario General.Queda pendiente la definición sobre quién será el futuro representante de en el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, posición que actualmente tiene el Esc. Edgar Welker hasta el 31 de julio de 2018 cuando concluya el mandato del actual gobierno que encabeza Wilmar Valdez.También queda por definirse si Jorge Campomar seguirá integrando la Mesa Ejecutiva de la AUF, al tiempo que se piensa en Fernando Goldie para que ocupe un lugar en la Asociación, teniendo en cuenta su experiencia positiva cuando actuó en la Mesa Ejecutiva y también cuando lo hizo como delegado del club.A propósito de la delegación ante la AUF, la misma tendrá como primer delegado al Dr. Gastón Tealdi, completándose la terna con Juan Antonio Rodríguez y Gonzalo Moratorio.Así quedó diagramado el nuevo Consejo Directivo: Jorge Barrera, Rodolfo Catino, Evaristo González, Pablo Torres (pedirá licencia y Alejandro Ruibal será consejero por el período), Marcelo Areco, Isaac Alfie, Carlos Scherschener, Juan Antonio Rodríguez (pasará a la delegación y su lugar será ocupado por el Dr. Juan Susena, que trabajaba como delegado en formativas), Ignacio Ruglio, Álvaro Queijo y Eduardo Barbieri.Con Sanguinetti y Juan PedroA ser presentado oficialmente Barrera como nuevo presidente del Club Atlético Peñarol, hizo uso de la palabra el Dr. Julio María Sanguinetti, presidente honorario del club: “Peñarol es una institución de la república, de la sociedad uruguaya, del pueblo. Es una síntesis de lo que fue este país, porque nació en el ferrocarril, que era el momento en el que el país comenzaba a desarrollarse. Nació con los inmigrantes que estaban reconstituyendo la sociedad uruguaya” comenzó diciendo en su alocución.Luego, Juan Pedro Damiani, abandonando el cargo y cediéndoselo a Barrera, dijo: “este sillón que ocupó mi padre representaba mucha responsabilidad. Me voy con la satisfacción del deber cumplido”.Finalmente tomó la palabra Jorge Barrera: “Quiero agradecer al presidente Juan Pedro Damiani. Nos dejó el club con el Campeonato Uruguayo ganado, con dos Uruguayos en los últimos tres años, con un estadio hermoso. También a Walter Pereyra que ha realizado un gran trabajo y seguirá estando. Ahora comienza una nueva época donde los egos y las vanidades quedan atrás. Voy a ser presidente de todos los peñarolenes, aún de los que no me hayan votado”.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi