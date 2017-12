© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

El conflicto médico no cesa en puertas del Año Nuevo. Esta vez los galenos de La Paz tomaron las calles para marchar y exhibir los viejos artefactos que usan para tratar a los pacientes en el día 37 del paro indefinido que no encuentra solución por los condicionamientos del sector y del Gobierno.?La inversión en salud?, se leía en un viejo colchón roto que dos trabajadores en salud trasportaban por la céntrica avenida Camacho al mediodía de este viernes. A ellos les seguían otros que llevaban consigo sillas de rueda destrozadas y oxidadas. Una movilización similar se desarrolló en El Alto.Dos funcionarios de un nosocomio de La Paz marchan con un colchón deteriorado.Foto: Ángel Guarachi. En Cochabamba y Santa Cruz y otras urbes, los galenos bloquearon vías de alto tráfico. En esta última urbe las protestas de los profesionales que visten mandiles blancos fueron reforzadas por transportistas que al igual que los médicos cuestionan el nuevo Código del Sistema Penal.Evo defiende el 205 del nuevo Código Penal y dice que castiga a médicos que matan al pueblo Los acercamientos entre la dirigencia de los movilizados y el Gobierno se limita al intercambio de cartas de intenciones para instalar el diálogo, pero los condicionamientos de ambas partes traban ese fin.Médicos bloquean la estratégica avenida Blanco Galindo en Cochabamba.Foto: Fernando Cartagena. Desde el miércoles y en medio del conflicto, el Gobierno, a convocatoria del presidente Morales, impulsa el Encuentro de la Salud y la Vida, un evento que aún no tiene fecha, pero que prevé reunir a actores sociales, entidades colegiadas de salud y autoridades gubernamentales del sector.El fin del cónclave es encontrar una solución al prolongado paro médico que comenzó el 23 de noviembre.Así lo confirmó el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada.Una marcha de trabajadores en salud recorre el centro de Cochabamba.Foto: Angélica Melgarejo. Empero, en la sede Gobierno, en el campo ferial Chuquiago Marka, los médicos ?de base? afines al Gobierno se reunieron este viernes en el encuentro Unidos por la Salud Digna que, como premisa, respalda el artículo 205 del Código de Sistema Penal que sanciona la mala práctica profesional y que sus colegas movilizados rechazan.El encuentro de médicos Unidos por la Salud Digna que se desarrolla en La Paz.Foto: Patricia Rojas - Patria Nueva. Algunos galenos, durante su alocución, defendieron la norma en cuestión y cuestionaron al Colegio Médico de Bolivia. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com(29/12/2017)

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Anestesista Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi