© Aeroquest LLC

Dejar sin vigencia el nuevo Código del Sistema Penal que cuestionan una decena de sectores, entre ellos los médicos movilizados por 37 días, es la exigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que advirtió que en caso de no ser atendida responderá con una ?marcha popular? en la primera quincena de enero.La determinación del máximo ente sindical del país la dio a conocer este viernes su máximo representante, Guido Mitma, en una conferencia de prensa en la que además precisó que fue asumida en una reunión ampliada de los dirigentes y exdirigentes, una cita a la que el Gobierno le restó importancia y validez.?La reunión ampliada (de la COB) ha pedido la anulación total de este código penal porque es atentatoria a todos los bolivianos profesionales y más. En caso de que el Gobierno no atienda este pedido que hacemos los trabajadores, vamos a realizar una marcha popular de todos los bolivianos?, señaló.El dirigente del ente sindical además cuestionó el Decreto Supremo 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización al Sistema Nacional de Salud. La postura se habia anticipado la semana pasada a través del Instructivo 013/17 del Comité Ejecutivo de la COB.La COB se declara en emergencia y exige la anulación de las normas que afectan a los médicos Esa norma y el artículo 205 de la reciente Código del Sistema Penal, que sanciona la mala práctica, motiva a los médicos a movilizarse y cumplir un paro que lleva con este viernes 37 días para conseguir su anulación, una posibilidad que Palacio Quemado ha descartado en reiteradas ocasiones.Al mediodía del jueves, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, cuestionó la cita que se realizó la semana pasada en Cochabamba a la que hizo referencia Mitma y lamentó la afectación del derecho de la población a acceder a los servicios de salud.Pese a los intentos, el diálogo entre los médicos y el Gobierno está en punto muerto por los condicionamientos.Condicionamientos vuelven a trabar la instalación de una mesa de diálogo en el conflicto médico Rada inquirió que las conclusiones de ese encuentro emanaron de solo una ?reunión de exdirigente, de activistas partidarios y algunos dirigentes? y no de un ampliado nacional con representación del todos los sectores afiliados al ente matriz.?No fue un ampliado nacional, fue una reunión ampliada del Comité Ejecutivo con el exdirigentes justamente para reencausar este proceso de cambio, sin embargo en el ampliado de Potosí ya se llegó a tratar estos temas: la anulación al (decreto) 3385, la anulación a la persecución en el tema de salud y los médicos?, sostuvo.(29/12/2017)

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Licenciado Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi