/ El dirigente gremial pidió disculpas tras el cruce con Vidal. MAR DEL PLATA. "Fue un malentendido, pedimos disculpas si nos excedimos", se apuró a aclarar el secretario general del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone, a la cabeza de la protesta que organizaron frente a las playas públicas de la provincia y que terminó en un cara a cara con la gobernadora María Eugenia Vidal , que se tuvo que bajar de su vehículo porque no la dejaban retirarse del lugar.El dirigente, que alguna vez fue precandidato a concejal con el aval del justicialista Mario Ishii , es un histórico en la conducción de este gremio y hace apenas una semana logró un 25% de aumento salarial para trabajadores del sector que integran la planta municipal. Para llegar a ese acuerdo recurrieron a concentraciones frente al palacio comunal que incluían amenazas de acampar por tiempo indeterminado, todo en vísperas del inicio del período pico de la temporada.Vidal se bajó del auto y enfrentó a los manifestantes. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi "Entendí mal que la gobernadora me iba a recibir y salieron a cruzarle la camioneta y hacer lo que pasó", describió Nardone sobre los incidentes que incluyeron forcejeos con la policía, entre ellos, personal de Infantería que no logró despejar la calle para que el móvil oficial que llevaba a Vidal pudiera seguir su camino. El acuerdo, según se pudo conocer luego, era que los iba a recibir allí mismo el secretario General de la gobernación, Fabián Perechodnik.La gobernadora, con el paso bloqueado, optó por bajar y enfrentar a los guardavidas, algunos de los cuales hacían sonar bombos y casi todos los silbatos que usan para su trabajo. En el diálogo, fue cruda con Nardone cuando intentó justificar que no pudo manejar a su gente. "Si vos trabajás con todos ellos, esa es tu responsabilidad, como es la mía garantizar que no pase nada y por eso me bajo acá", le advirtió.El gremialista se quedó luego para tener una breve reunión con Perechodnik, y la concejal local Vilma Baragiola. Esta última confirmó que el caso que desencadenó esta protesta, la incorporación de cuatro guardavidas a un sector de playa pública de La Perla, ya se está analizando en el gobierno municipal, del que depende este servicio de seguridad en los balnearios.El Sindicato de Guardavidas tuvo excelente relación con la anterior administración provincial. El color naranja -identificatorio de la gestión de Daniel Scioli - se adueñó de los puestos y tarimas de rescate en playas y los propios trabajadores, en más de una oportunidad, oficiaban como cordón de seguridad en actos públicos del mandatario.