Luego de conocerse que la interpelación de la ministra de Salud, Ariana Campero, será el 27 de enero del próximo año, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, envió una carta al vicepresidente y presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, solicitándole adelantar la fecha de la comparecencia de la autoridad que deberá explicar el por qué del conflicto con los médicos.El legislador sospecha que se pretende proteger a la máxima autoridad del área de salud, ante la posibilidad de que Campero sea removida del Gabinete de Ministros del presidente Evo Morales, el próximo 22 de enero."Podemos venir a las 04.00 si quieren, no hay problema, no somos gente floja, el tema son la fechas, yo intuyo -por eso le he enviado una nota al Vicepresidente- pidiéndole reconsiderar esta programación", afirmó Santamaría, quien es uno de los interpelantes.Explicó, además, que ante posibles cambios en el gabinete, es posible que Campero ya no continúe en el cargo lo que desactivaría la posiblidad de que pueda concretarse la interpelación.Un hecho parecido -comparó Santamaría- ocurrió con la ex ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, quien fue removida del cargo horas antes de su interpelación convocada por la denominada crisis del agua, entre 2016 y parte de 2017, que dejó a más de 60 barrios de La Paz sin agua por falta de previsión."Hoy es útil convocar a una Asamblea (Legislativa) extraordinaria para que el país sepa que es lo que se ha hecho en inversión de salud, qué se ha hecho en materia de hospitales y equipamiento, qué se ha hecho para transformar la salud en los últimos 11 años pero el 27 de enero es impertinente", insistió el legislador opositor.Junto a Santamaría, la solicitud de la interpelación fue hecha por sus colegas diputados de oposición Rose Marie Sandoval, Griselda Muñoz, Eliane Capobianco, Lourdes Millares, Óscar Urquizu y Rafael Quispe.García convocó para las 06.00 del 27 de enero de 2018 el acto de interpelación de la Ministra de Salud, cinco días después de que habitualmente los ministros de Estado toman juramento.Los médicos y trabajadores de salud mantienen sus protestas desde hace 37 días en rechazo a las competencias de la Autoridad de Fiscalización del sector y al artículo 205 del Código de Sistema Penal que ?en su criterio? ?criminaliza? el ejercicio de la profesión. (29/12/2017)

