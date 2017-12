© Aeroquest LLC

Michael Gracey hace su debut como director con El Gran Showman , una historia que, bajo el espíritu extraordinario de P.T. Barnum, irrumpe en un ámbito ficticio imaginado de una manera intrépida, una que está llena de canciones pop pegajosas, bailes glam y un festejo del poder transformador de los talentos para el espectáculo, el amor y la autoconfianza.Zac Efron retoma los musicales y confiesa que son su gran debilidad en el cine. ?Estoy familiarizado con los musicales, después de hacer la serie High School Musical y la cinta Hairspray , y puedo decir que los musicales son mi debilidad y me enamoro frente a la cámara, porque son mis favoritos.?El actor aprovechó para resaltar el trabajo junto a Hugh Jackman, quien protagoniza la cinta.?Trabajar con él es estimulante y retador. Interpretamos el tema de The other side y queríamos tener como un tipo de enfrentamiento musical entre nuestros personajes, así que quisimos que fuera acelerado y con mucha energía, pero también creíble desde un punto de vista emociona?.La película llegará a los cines hoy y pretende convertirse en la consentida del público.

