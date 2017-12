/ El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que se ordenó la detención de Bernard Mommer, acusado de participar en una trama de corrupción dentro de Petróleo s de Venezuela , que le habría causado daños al país por $4.800 millones , que habría sido dirigida por el expresidente de la empresa estatal Rafael Ramírez.Mommer dirigía la la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Pdvsa Europa, desde donde, , según la investigación de la Fiscalía, se manipularon los precios del crudo y productos venezolanos causando un daño patrimonial estimado en $4.800 millones, desde 2009.Benard Mommer (1943- ) es una académico, exviceministro e influyente asesor petrolero del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Representó a Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Saab aseguró que posee cuatro nacionalidades, una de ellas es la venezolana. Mommer nació en Alemania y llegó joven a Venezuela , donde se casó y trabajó dentro de Pdvsa y participó activamente actividades de grupos de izquierda.Mommer es una referencia en materia petrolera en Venezuela , autor de varios trabajos académicos y libros sobre la influencia y efectos del crudo en la economía del país. En 2005 fue designado viceministro de Hidrocarburos, cargo que desempeñó hasta 2008 cuando fue nombrado gobernador de Venezuela ante la Opep. En 2005 también ejerció como director externo de Pdvsa.Es licencia do en Matemáticas y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Tübingen, Alemania. De 1995 a 2001 se desempeñó como investigador senior del Oxford Institute for Energy Studies y del St. Anthony´s College de Oxford. Fue docente en la Universidad de los Andes (ULA) donde entabló amistad con el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, según reseña el portal Poderopedia .Mommer era uno de los autores petroleros y asesores preferidos del fallecido presidente Hugo Chávez, quien lo citaba en varias ocasiones en sus intervenciones sobre el tema como en abril de 2005 durante la Instalación del III Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana cuando dijo: “¡Ah! Cuando uno lee libros como este de Bernard Mommer, actual vicepresidente de Pdvsa, Bernard Momerat es un experto petrolero venezolano.”“Es un gran pensador, filósofo, matemático, de Pdvsa lo botaron en la Cuarta República”, dijo en otra ocasión.Chávez hacía referencia constante al libro “La Cuestión Petrolera”, escrito por Mommer en 1988 y reeditado por Pdvsa en 2010. “Hace un análisis bueno de la cuestión petrolera, su historia, sus implicaciones geopolíticas, transnacionales, imperialistas, nacionales, es un buen libro, un buen análisis, uno aprende mucho allí”, dijo Chávez durante la presentación de planes Estratégicos de Pdvsa en 2005.Fue un actor importante en el proceso de negociación de la migración de los convenios operativos a empresas mixtas, iniciativa emprendida por Chávez en 2006, para revertir la llamada Apertura Petrolera, implementada durante el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999).En su intervención en el programa Aló, Presidente N° 251, Mommer detallaba las razones para poner fin a esa política de Caldera:“Los Convenios Operativos fueron presentados a la opinión pública venezolana como simples prestadores de servicios. Más o menos como que estuvieran ahí para pintar las instalaciones de otro color o algo por el estilo. Supuestamente no eran productores de petrolero. Sin embargo uno iba a los campos y ahí no había nadie de PDVSA. Estas compañías producían petróleo y es obvio no se pidió permiso para hacer esto, lo que obligó a PDVSA ser parte del divorcio”.Según el mismo Chávez, Mommer participó en la elaboración de “Las tesis petroleras del PRV-Ruptura”, un papel de trabajo de ese grupo de izquierda al que pertenecieron varios de los actuales y antiguos integrantes del gobierno, entre ellos el presidente Nicolás Maduro “Mommer, cuando tu eras guerrillero, trabajaste con Alí Rodríguez y con Douglas Bravo, en aquella propuesta petrolera de Ruptura”, recordaba Chávez en un acto en 2007.Mommer mantuvo su militancia izquierdista lo que lo trajo de regreso a Venezuela luego de desempeñar cargos académicos en el exterior. Apoyó ampliamente el proyecto socialista de Chávez y de hecho, en un programa dominical del fallecido presidente aseguraba que “obviamente el petróleo es una condición muy favorable para un proyecto socialista, pues provee con recursos adicionales, que permiten avanzar mucho más rápidamente y fácilmente en lo social y en lo humano, en la capitalización humana, o sea, no es una condición contraproducente sino favorable, yo en general no comparto la idea de que el petróleo sea una maldición, no la comparto para nada, creo que es una bendición”.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi