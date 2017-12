El partido Voluntad Popular criticó hoy la "represión" por parte de las fuerzas del orden contra los saqueos y protestas después que el Gobierno de Nicolás Maduro no entregara en numerosas zonas alimentos y otras promesas para Navidad."En nombre de VP (Voluntad Popular)", el diputado Ismael León condenó "la brutal represión" a "las protestas de los venezolanos que exigen el pago del bono navideño, así como la entrega de bolsas (de comida subsidiada) (…), el pernil y los juguetes prometidos durante la campaña".La Policía y la Guardia Nacional Bolivariana han dispersado con gases lacrimógenos y unidades antidisturbios algunas de las protestas, que en algunos puntos del país se han saldado con saqueos a comercios.Según León, "esas protestas las están tratando de tergiversar como si fuesen únicamente del sector opositor, y no es así"." Esa gente que está protestando en la calle es porque les ofrecieron algo y no les han cumplido ", dijo el diputado, que recordó que estas manifestaciones espontáneas llevan tiempo produciéndose por la falta de gasolina, "la inseguridad, la corrupción y la comida".Para el legislador, que informó de protestas por la "acumulación de basura" en las calles de varias zonas de la capital, estas manifestaciones son legítimas y tienen "amparo" en la Constitución." Nicolás, usted tiene que responderle al pueblo que le está reclamando. Y esa respuesta no puede ser 'mano dura' a quienes se manifiestan por hambre, sino cumplir lo que irresponsable y propagandísticamente ofreció buscando voto para las elecciones municipales del 10 de diciembre ", remachó León.El Gobierno venezolano ha atribuido a una supuesta campaña internacional orquestada en su contra la imposibilidad de repartir los productos navideños prometidos, así como de la falta de gasolina y otros bienes que escasean en el país.

