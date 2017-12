/ Foto: Archivo LA NACION y el banco HSBC premiarán a las pymes argentinas, en un evento que se realizará, en marzo, en el auditorio del diario y que tendrá como objetivo distinguir a aquellas empresas que se destaquen por su innovación, sustentabilidad, tecnología y conectividad, entre otros aspectos.El encuentro, que será moderado por José Del Rio, secretario General de Redacción de LA NACION , contará con la presencia de CEO, directores, gerentes y público invitado. El jurado estará integrado por Del Rio, HSBC, IAE y empresarios invitados.Este premio tendrá un formato diferente. No habrá inscripción previa, sino que un jurado hará una preselección de los casos más relevantes por categoría.Asimismo, se utilizará la Redacción del diario para fotografiar y entrevistar a los ganadores. Además, se realizarán móviles en vivo desde el encuentro y también se transmitirá posteriormente el evento completo por el canal LN+.Para comunicar el premio, además, se realizará un micrositio en el que los interesados encontrarán toda la información referida al mismo. Los ganadores serán anunciados en el evento y comunicados en ese micrositio que contará con un cinturón multimedial destacado en la home del diario (www.lanacion.com.ar), amplificación en redes y en un suplemento especial.Los premios a los casos preseleccionados por categoría serán: Premio Innovación (distinguirá los procesos desde la creación de un nuevo producto hasta las relaciones con el entorno); Premio Sustentabilidad (destinado a aquellos que hayan adoptado estrategias de negocio para satisfacer las necesidades de la empresa y sus interesados, mientras se protege y mantiene a los recursos naturales que serán necesarios en el futuro y se favorece el desarrollo de la sociedad); Empresa familiar al mundo (se destacará la inserción en el mercado internacional, los negocios más allá de las fronteras y la representación del producto como desarrollo netamente argentino); Pyme Tecnología (premiará el uso de las nuevas herramientas soft y hard para el desarrollo de la empresa), y Premio Conectividad (distinguirá a quienes hayan logrado mantener una constancia exportadora y sostenida en mercados foráneos).Además, se entregarán premios honoríficos, que serán: Pyme del Año (consagrará a la pyme que se destacó en todos los rubros mencionados para los premios preseleccionados) y Premio a la Trayectoria (reconocerá la permanencia de la empresa, el crecimiento y su responsabilidad social a lo largo de los años).Un sector que gana protagonismo Con este premio, LA NACION y HSBC quieren reconocer a un sector que se ha convertido en un protagonista importante de la economía nacional. En efecto, las pymes argentinas aportan 66% del empleo, el 50% de las ventas, más del 30% del valor agregado del país, y son piezas clave en la elaboración de productos con valor agregado.De las pymes se destaca además que son unidades productivas que permiten el arraigo local, y eso puede traducirse en un elemento válido para el desarrollo de las economías regionales. Son empresas que permiten una distribución geográfica más equilibrada de la producción, del uso de los recursos y de la riqueza. Tienen, entonces, posibilidades de generan movilidad social y una mejor distribución del ingreso.En la Argentina hay 856.300 empresas, 83% de las cuales son microempresas; 16,8%, pymes, y solo 0,2% grandes compañías. Además, las firmas de hasta 200 empleados representan, como se dijo, el 66% del empleo formal privado del país, según datos de la Secretaría de Transformación Productiva.Las micropymes, en tanto, son las grandes generadores de empleo del país: en ellas hay 4,3 millones de puestos de trabajo. Como la mayoría de las nuevas empresas en la Argentina son microempresas, una firma promedio nace con tres ocupados. Las medianas y grandes entran al mercado con 83 y 431 empleados, respectivamente. A medida que permanecen en funcionamiento aumentan su planta. Por ejemplo, en promedio, una pequeña compañía con siete años de vida tiene tres empleados más que cuando nació.En tanto, un gran desafío que enfrentan las pymes es la exportación. Según el informe "Las PyMEs 2007-2016. Entre luces y sombras", publicado por el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa Exportadora del Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), mientras que en 2007, por cada US$ 100 exportados, las pymes aportaban US$ 11,4, esa contribución bajó a US$ 9 en 2016.Algo que juega en contra en la Argentina es que hay muchas compañías grandes en todos los sectores, pero generalmente lo que falta es un conjunto de enlaces y vínculos entre las grandes multinacionales y las pymes locales. "Así, es muy difícil que compitan en el mundo", afirma Gerald McDermott, profesor del IAE, de la Universidad Austral.Un hito importante en la Argentina fue la sanción de la Ley Pyme, que tiene como objetivo el fomento de estas compañías. Entre los beneficios que ésta otorga se destacan la eliminación del tributo a la ganancia mínima presunta, pago del IVA a 90 días, compensación del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias, descuento de hasta 10% de Ganancias de inversión en maquinaria e infraestructura y créditos del BICE con tasas del 16% a siete años.LA NACION EconomíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi