Teresa, mamá pataLa señora Teresa había llegado sola en un taxi a la maternidad, como a las 9 de la noche. Entonces, sacó unos billetes del bolsillo delantero de su bata maternal color perico y le pagó al chofer, quien se marchó tan pronto ella se bajó, para perderse tras una inmensa puerta, como si entrara a una fabrica de juguetes.Caminaba como una pata, meneándose en una especie de bamboleo con su inmensa barriga de mujer embarazada. Entró por emergencia caminando como si estuviese comprando las verduras para montar una sopa en domingo.Ella decía que no necesitaba tanto tocamiento; que ya sabía que estaba a punto de parir, que ya sabía perfectamente que era el momento?pero, la enfermera que estaba de guardia le dijo con voz de sargento de tropa ?que se quedara tranquila; que ya la iban a atender, tan pronto se desocupara la doctora que estaba en quirófano?.Entonces Teresa se sentó en una silla en un pasillo donde siete mujer es, casi niñas esperaban atención, con el terror en la cara que siempre tienen las primerizas.Pasó una hora y nada que le atendían, sin embargo la doctora de guardia ya había salido y revisado a todas las mujer es para generar una lista de atención en la sala de parto.Teresa tomó su teléfono celular para llamar a su casa y pasar revista a sus otros hijos ?Todo está bien mamá? le respondió su hijo mayor.Entonces Teresa se levantó de su silla y se acostó en una camilla, mientras llamaba a la enfermera para que le asistiera y pujando como si tomara agua, comenzó el proceso de alumbramiento ante la mirada de las siete muchachas, que nunca habían visto a una madre con experiencia.IIVeinte añosLa señora se bajó de la camioneta de pasajeros en medio del boulevard porque la cola no se movía y la gente caminaba para arriba y para abajo como en una procesión sin santos.Entonces, se fue caminando esquivando a los transeúntes y vendedores ambulantes que gritaban ?tres medias por mil?; que gritaban ? lleva la pantaleta para su niña?…Y fue allí cuando se preguntó ?¿A quién se le ocurre autorizar la existencia de un mercado, en la entrada de un cementerio??Ya tenía cuatro semanas yendo todos los domingos, levantándose bien temprano, haciendo el desayuno y dejando todo en marcha en su casa, para luego ir al cementerio.Esa mañana había dejado a sus hijas pelando las verduras y con las instrucciones bien detalladas para que hicieran la sopa, mientras se comía una arepa con revoltillo y una taza de café con leche.La señora seguía caminando entre la multitud y el color negro de su vestimenta le fastidiaba desagradablemente, pues el sol estaba muy bravo y ese domingo el calor estaba muy intenso.?Es que el color negro en la ropa retiene mucho el calor – pensó- , eso todo el mundo lo sabe.?Se paró donde siempre, en un local que vende flores, velas, velones, sahumerios, floreros y pidió un racimo de flores variadas y el dueño le dijo ?que ya le habían hecho el trabajo de grabar el nombre y las fechas del difunto en la pequeña placa y que un muchacho le acompañaría para pegársela en la tumba.?Entonces, la señora reinició su marcha calle arriba dentro del cementerio, acompañada del muchacho y cuando llegó a la tumba y observaba cómo le colocaban la placa, no pudo aguantar las lágrimas al recordar, que a su hijo se lo habían matado a los veinte años, tan solo?IIIVisita para DarwinComo sucede todos los domingos, los presos se congregaron en la cancha que quedaba entre las dos torres de la penitenciaría y ?el Darwin? no esperaba a nadie.Entonces, se paseaba entre los grupos para conversar y compartir con las visitas de sus compañeros. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comHabía estado preso en una cárcel del Estado Miranda, pero recientemente había sido trasladado al Guarico en uno de esos movimientos inexplicables que hace el Ministerio y que a veces no obedecen a ningún criterio lógico.Lo cierto, es que no conocía a nadie en ese sitio y el peso de su condena se hacía sentir por la soledad y las penurias que sufre un preso en tierras extrañas.Cuántos pensamientos habían pasado por su mente cuestionando las malas juntas y los errores cometidos como si nunca pagaría por ello.De esa manera, juraba redimirse; de esa manera, deseaba salir pronto hacia la libertad y comenzar otra vida.?Si eso haría?-se dijo-Las horas de visita se estaban extinguiendo como una vela que está a punto de acabarse, cuando desde el portón un preso le grita: ?Epa Darwin , tienes visita?.Entonces, el hombre sale de su letargo y pregunta: ?¿Visita para mi? ¿Quién me visita?? y el mismo preso le responde: ?Es tu mamá?.

