? Como ustedes podrán recordar el Presidente Maduro había prometido para el 1ro de Mayo un revolcón.D ijo también que realizaría importantes anuncios para el país en un tono agresivo, violento y mandón. Bueno, entonces todos los venezolanos estábamos esperando semejante acontecimiento como algo especial. Si viviéramos en otra época, uno se hubiese imaginado una decapitación general como sucedió en la revolución francesa; uno se hubiese imaginado un verdadero pase a cuchillo al mejor estilo de ?El tirano Aguirre? durante su vida de sargento de caballería alzado contra el rey.Afortunadamente, no hubo ningún derramamiento de sangre.Ciertamente se dieron rumores como siempre sucede, que apuntalaban a la expropiación de la Polar y el mismo Presidente Maduro anduvo azuzando a trabajadores para que procedieran a intervenir las empresas, pero la cosa no pasó de allí, es decir, de la pura y exquisita habladuría de gamelote criollo.En ese sentido, las empresas Polar se pronunciaron preventivamente y hasta el señor Lorenzo Mendoza envió una carta pública exponiendo sus intenciones de permanecer en el país; de seguir trabajando, sus intenciones de demostrar que no hay una guerra económica, sino una mala administración económica del país con gestiones fracasadas…Total que el 1ro de Mayo los trabajadores del sector público-en general-, comenzaron su día concentrándose en varios puntos para iniciar su caminata hacia la plaza O´Higginns donde había un templete dispuesto para el discurso.A esa misma hora, el Presidente obrero-ustedes saben-, andaba en Cuba celebrando su día del trabajador y armando su discurso para intervenir horas más tarde en Caracas.Entonces ese fulano día del revolcón, a medio día, comenzaron a marchar los grupos dispersados, teniendo al frente al vicepresidente obrero; a un diputado obrero, a un ministro obrero y a otros funcionarios presidentes de empresas estatales, pero no se vió una posición activa de alguna dirigencia sindical que exigiera,; que reclamara, que planteara una posición del movimiento trabajador, ante la situación que atraviesa el país.Muchos cristianos que veían la pantalla de VTV llegaron a pensar que en Venezuela no está pasando nada.Cuando el presidente Maduro tomó la palabra y anunció el aumento del 30% de salario mínimo fraccionado, los rostros de los trabajadores asistentes se descompusieron.¿Y eso es todo?-se preguntaron-. Varios gritaron y dijeron palabras feas, otros le gritaron cosas feas a Maduro , uno le tiró un pañal queriendo dar algún mensaje, y la mayoría se fueron a casa con sus expectativas insatisfechas, al ver un panorama que se nos presenta con profesionales que se van del país, juventud desencantada, escasez de alimentos, falta de empleo, delincuencia haciendo lo que les da la gana, las páginas rojas alborotadas, cuentas de funcionarios engordando en bancos extranjeros, la inflación en pleno desarrollo y un Presidente enamorado de las cadenas televisivas y sin trabajar para salir de esta profunda crisis.

