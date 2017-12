© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

? Resulta que el gobierno estuvo regalando plata pareja a Danny Glover para que hiciera películas y resulta que el negrito gringo no hizo nada. Solo vino en extrañas apariciones para halagar al mandatario, entonces, parece que le pagaron por su imagen.M ientras tanto, el hambre se pasea por las calles como Pedro por su casa y conseguir desodorante para los sobacos, papel toilet para ustedes saben qué, detergente para lavar y comida básica, no se consigue.Es un drama que se acentúa cada día, pero eso no es nada. Resulta que la revolución ha regalado la plata pareja de una manera inexplicable, eso no se entiende, es como una locura, es como una especie de fiebre que hay en Miraflores, entonces los revolucionarios se creen dueños de todo y se vuelven locos regalando plata a los cubanos, al caribe, a Evo, a Cristina y a cualquier ?pajuato? que venga con la mano estirada pidiendo unos milloncitos para cualquier causa, incluidos hospitales, estatuas, casas y un sin fin de bienes y proyectos como si fuéramos el país más rico del mundo o una especie de banco regalón.Pero, miren el espejo queridos amigos.La verdad es que nuestro cuadro es dramático, patético, deprimente; es algo que da pena, la manera de administrar nuestros recursos y resulta que la gente está pasando la necesidad que juega garrote como si viviéramos las consecuencias de una guerra terrible que arrasa con todo.La revolución bolivariana ha sido una plaga.Todo lo tienen oculto, es decir, esa bochornosa manera de dilapidar los recursos y esa forma tan hamponil de robo del dinero, de las divisas que hacen imaginar que iban al Banco Central de Venezuela con carretillas a despalillar las bóvedas como si fuera el gran saqueo, con carné por delante.A mi me da vergüenza que las FANB apoyen este bochinche financiero y moral.Es una cosa que debe ser investigada y antes se debe ir preparando una buena cárcel para todos los administradores rojos que han hecho historia regalando, pillando, robando con artificios creativos el tesoro nacional y dejando nuestras cuentas más pálidas que un cristiano con paludismo.Cada día nos enteramos de un chisme nuevo.Recientemente se prendió la alarma de la disminución violenta de nuestras reservas en oro. Es para coger palco. Lo cierto, es que no hay explicación por ningún lado. Da la impresión que andan por la libre como si uno se metiera en un barrio súper peligroso de balandros y donde usted pasa a sabiendas que su vida no vale un comino y que al entrar le meten mano por todas partes y su dignidad se pierde en desgracia de sus antepasados.Me he imaginado a empleados públicos obstinados robando todo lo que consigan en su camino, porque no hay moral, ni nadie para parar semejante desastre.Total que estamos enredados en un país desmadrado, así quiera venir el nuevo vicepresidente Padrino, a tratar de parar la cosa en medio de amenazas y de militares por todas partes cuidando negocios empobrecidos y edificios públicos como si viviéramos en medio de una guerra civil entre las FARC y el gobierno colombiano.Lo feo de la cosa, es que quieren seguir gobernando ?a juro? ante un pueblo que se crece en su rechazo, no quieren reconocer su fracaso histórico como cerrando los ojos, pero todo el mundo sabe que vivimos en el desmadre nacional, como si hubiésemos llegado a dónde el viento se devuelve.Y ahora, para finalizar este cuadro tan feo, aparece Diosdado Cabello más loco que una cabra, ofreciendo una guerra civil y acabar con todo opositor para que la revolución, o el desmadre, sigan adelante. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com¡La locura!.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Facebook: Presidente Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi