? En los últimos días el gobierno del cucuteño se la ha pasado auspiciando marchas extrañas sacadas de una chistera como si fuera el mago Mandrake, manipulando conejos y racimos de flores del bendito sombrerito.E ntonces, con una maquinaria venida a menos moviliza gente para realizar trancones en la Av. Urdaneta y conducir a la pobre gente a un templete en Miraflores; para levantar un apoyo postizo, con un discurso muy pobre, ideologizado, que no tiene mas argumentos y que aparece por VTV con una aprendida chuleta para dar gracias a Maduro por regalarle una moto y unos taxis chinos a unos cuantos cristianos rojos; además apareció un grupo de indígenas que trajeron de varias partes del país en una especie de turismo relámpago, con sus trajes y penachos coloridos para lucir su fisonomía wayú, kariña, yucpa, warao, pemón , gritando insultos contra el presidente de la OEA, contra el presidente de la asamblea nacional y defendiendo una revolución que casi está sepultada bajo su propio excremento. Yo digo que es un escenario del quinto mundo, una cosa deprimente de lo peor del subdesarrollo que descubre las masas manipuladas por el populismo mas rancio.Entonces, en cadena nacional se podía escuchar la voz del diputado Vivas, quien es el coordinador de esa vetusta logística, tratando de levantar los ánimos y vendiendo una imagen de galán de novela del cucuteño, mientras la gente tomaba desesperadamente las calles de Caracas para tratar de adquirir un papel sanitario, un jabón de olor, un kilo de harina, una mas que otra cosa para que las neveras no cierren frías, solitarias y lastimeras como una tarde de hambre en un pueblo para luego dormir sin llenar el saco.Le digo apreciado lector, que si usted sale temprano a recorrer Caracas y sin hacer esfuerzo alguno, puede ver cientos de negocios cerrados con su Santamaría de pobreza pintada en sus fachadas y una ausencia casi total de un comercio en movimiento, mientras la gente camina por las calles arrastrando su miseria y su desnutrición.Es un cuadro deprimente que parece hablar a diario y donde se puede ver que la Caracas petrolera desapareció para convertirse en una Caracas revolucionaria hedionda a pobreza, a ciudad africana donde el sol calienta el fracaso de un sistema de gobierno.Ahora resulta que el gobierno del cucuteño no quiere que la clase media se surta de productos en sus supermercados, que por cierto desde hace tiempo exhiben menos productos regulados y pretende que los CLAP pasen a controlar y administrar la comida en una especie de sistema de racionamiento criollo, que quizás copió en algo el modelo cubano y que uno no puede dejar de pensar en que cada día nos hundimos más en el desmadre.Ya en los sectores populares se puede ver la desesperación pululando a la hora de comprar los alimentos.Entonces, en Catia, en Petare, en el centro, en Guarenas? se puede ver que el clima se está caldeando como si se hubiese llegado a un callejón sin salida.Ya por las avenidas céntricas, las amas de casa de los barrios bajan a gritar con sus cacerolas vacías ante la mirada impotente de los chinos, de la Guardia Nacional trajeada como si estuvieran en una guerra.Ya es costumbre ver a la Guardia Nacional tratando de contener a la gente; tratando de contener a mujer es que saltan de una cola a otra persiguiendo su kilo de harina de maíz, que cada día que pasa, es más difícil conseguirlo.Si, en Junio estamos viendo como la gente exclama que la cosa está peor que nunca y que aquí se va a prender un peo, en cualquier momento. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

