/ Paula Trapani se quebró al hablar de la relación con su madre. Foto: Archivo Algunas veces uno toma decisiones que cambian rotundamente el rumbo de la vida y, claro está, de la carrera. La periodista y conductora Paula Trapani no escapa de esto y artífice de su destino decidió transformarse en varias ocasiones y así lo contó en Vino para Vos, el programa que conduce Tomás Dente en KZO. Además, más allá de su trayectoria en los medios, durante la charla hubo un momento que la emocionó hasta las lágrimas y fue cuando habló sobre la difícil relación que tuvo con su madre.Tras ver el video donde Alicia le mandaba el siguiente mensaje: "Me piden que diga algo de vos y para mí es complicado. Sos mi primogénita y siempre fuiste lo que una mamá puede aspirar a tener de una hija. Siempre fuiste brillante y destacada. Siempre te esforzaste por lograr tus objetivos y evidentemente lo lograste. Tu familia, tus hermosísimos hijos… Te fuiste a vivir un poco lejos y tus hermanos un poco te lo reprochan. Y estas cosas de la vida hacen que no podamos estar todo lo juntas que quisiéramos. Pero bueno, esta es la vida que cada una de nosotras eligió. Te mando un beso grande y te extraño mucho", dijo.Paula Trapani y su complicada relación con su madrecerrarCuando las cámaras volvieron a ella, Paula estaba bastante afectada. "Guau, es una dura mi mamá. Tal vez el ´te extraño´ que me dijo al final es como una recriminación. ´Estás poco´, ´no venís´, ´no llamás´. Creo que nos falta un poco de incondicionalidad. A veces la relación es unilateral, a veces una da y da y recibe poco. Creo que en eso a mi vieja le faltó un poco. Ahora estamos en una etapa de la vida en que somos las dos adultas y el ida y vuelta es más fácil. Aprendí con el tiempo a quererla así como es. En las malas estuvimos siempre todos juntos. Pero nos faltó apoyo, unión de compañeras", confesó y luego contó que cuando sus padres se separaron, ella decidió irse con su padre.Cuando el conductor la invitó a decirle unas palabras a su madre, Trapani se quebró: "Le diría que dejemos los reproches de lado. Fueron muchos años de reproches. Yo estoy feliz de verla feliz a ella. No la sentía feliz con mi felicidad, tal vez le costaba demostrarlo. Ahora está pasando por un momento de realización ella y eso le hace bien. Está más cerca de sus hijas y sus nietos y eso está bueno".Paula Trapani y las idas y vueltas en su carrera Su carrera arrancó por 1992, cuando fue cronista de Telefe Noticias , pero su consagración llegó en 1999 cuando se convirtió en la conductora de la edición del mediodía del mismo ciclo, haciendo dupla con Jorge Jacobson, "Que te vean linda te abre puertas y está buenísimo, lo importante es mantenerte, pero te ayuda", reveló sobre sus inicios. Sin embargo, en 2005 algo pasó, su mente hizo un clic y quiso escapar de la rutina. "Hay días que me arrepiento de haber dejado el noticiero. Lo que me pasó fue que se me había vuelto una rutina conducir el noticiero del mediodía. No hacía más que leer. Necesitaba nuevos desafíos. Me gusta la adrenalina y me gustó cambiar", remarcó.Fue en ese entonces cuando surgió Buenos Días, Argentina , un magazine donde tocaba temas de moda, espectáculos y cocina, aunque ese proyecto se vio interrumpido por la llega del programa de Verónica Lozano y Leo Montero, AM. "Sentí la adversidad y la agresividad del medio. Me apoyé en mi marido Sebastián que siempre me apoyó en las decisiones que tomé", relató.Más tarde volvería a la tele para ser parte del ciclo "Patinando por un sueño 2008", concurso del que se convirtió en primera semifinalista, aunque Rocío Marengo fue quien se quedó con el título. Un año después condujo junto a Karina Mazzocco Mañaneras, un programa que fue emitido por América hasta fines de 2010. "Con Karina nos costó acoplarnos, pero hoy nos llevamos bárbaro, la quiero y aprendimos a laburar juntas. Tuvimos encontronazos", se sinceró para luego admitir que se lleva mejor trabajando con hombres.