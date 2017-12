/ Facundo Solís , el hombre que causó una tragedia en Santa Fe capital al asesinar a cinco miembros de su familia, tiene 33 años y se desempeña como suboficial del Servicio Penitenciario desde hace 12 años.Solís, que trabajaba en el Penal de Piñero, al sur de la provincia, fue sancionado solo dos veces a lo largo de su carrera, la última en el 2015.No tiene suspensiones , que es la falta más grave, sino sanciones más propias de su función, ninguna de gravedad . Además, no pertenecía a ningún grupo de élite y no tenia antecedentes penales ni psiquiátricos.Mirá también Masacre en Santa Fe: un agente del Servicio Penitenciario mató a su ex pareja y otros cuatro familiares El hombre mantuvo una fuerte discusión con su ex mujer , Mariela Noguera, a quien mató de varios balazos con su arma reglamentaria en la puerta de su vivienda del barrio Santa Lucía.Luego entró a la casa y a sangre fría atacó a su ex cuñada, Sonia; a la hija de ella, Ailén, y al novio de la joven, Joel.Según trascendió, también hirió a otro de los hijos de Noguera, Franco, que fue trasladado al Hospital Cullen, donde se encuentra fuera de peligro.Más tarde fue a la casa contigua, donde también asesinó a su ex suegra. A todos les disparó en la cabeza, salvo el chico que se salvó que tiene una herida de arma de fuego en uno de sus brazos.Solís tenía una orden de restricción perimetral y antes de masacrar a la familia de su ex mujer se había llevado a sus hijos biológicos de la casa.Noticia en desarrolloCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi