/ Néstor Ortigoza se transformó en jugador de Rosario Central tras superar la revisión médica a la que se sometió este mediodía y firmar el contrato que lo vinculará con el club por 18 meses."Hacía rato que Central venía buscándome. Es un club muy grande, con mucha presión que busca ganar un título. Esas cosas me motivan. Es un desafío muy importante porque es exigente y siempre hay que estar a la altura", sostuvo el mediocampista.GRACIAS #rosariocentral por confiar en mi!! voy a dejar todo en la cancha!! Voy por todo ðŸ'ªðŸ" pic.twitter.com/sbfqeR0Awm— Nestor Ortigoza (@negroortigoza) 29 de diciembre de 2017 "Me siento bien, con ganas, y sé que voy a rendir. Por eso decidí venir", aseguró Ortigoza, quien durante el último semestre vistió la camiseta de Olimpia de Paraguay, con la que disputó apenas 13 partidos. El jugador calificó esa experiencia con "seis puntos".El ex jugador del seleccionado paraguayo, con el que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Copas América de Argentina 2011 y Chile 2015, se transformó en el primer refuerzo de Rosario Central para el próximo año.✍️👍 ¡Ortigoza ya pasó la revisión médica y firmó su contrato! Mirá cómo fue el día del nuevo volante de #RosarioCentral pic.twitter.com/eEuMhNDS1m— Rosario Central (@CARCoficial) 29 de diciembre de 2017 Ortigoza se sumará al plantel que iniciará la pretemporada el 3 de enero en el predio de Arroyo Seco bajo las órdenes de Leo Fernández. "Para todo jugador (la pretemporada) es fundamental, es la base para jugar al fútbol. Estoy preparado, con muchas ganas", se entusiasmó.Uno de los factores que inclinó la balanza para que el ex jugador de San Lorenzo (fue campeón de la Copa Libertadores en 2014), Argentinos Juniors y Nueva Chicago optara por mudarse a Rosario fue la insistencia de Mauro Cetto, manager de Central.⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/8A4GGxjZ2U— Mauro Cetto (@colocetto) 29 de diciembre de 2017 "A Mauro lo conozco de San Lorenzo, lo quiero y respeto mucho, siempre me habló de Central. Y con el técnico hablé durante la semana y por eso estoy acá, motivado y con mucho entusiasmo", explicó Ortigoza.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi