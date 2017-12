/ Perder peso, dejar de fumar, comer sano, beber menos alcohol, estar en forma… Estos son algunos de los propósitos más saludables que nos planteamos cada año nuevo y que buscan dar un giro radical a nuestros hábitos rutinarios. Una serie de metas que, en la mayoría de las ocasiones, resultan demasiado ambiciosas y nunca llegan a cumplirse. Según diversos estudios, menos del 10% de las personas siguen estos objetivos marcados.Sin embargo, hay muchos otros micro propósitos que nunca llegamos a plantearnos y que, de ponerlos en marcha, también estaríamos beneficiando enormemente nuestra propia salud. La aseguradora de salud Cigna explica cuáles son:Reír hasta en los peores momentos La Fundación Española del Corazón afirma que la risa mejora la mente y ayuda a prevenir enfermedades cardíacas al servir como vaso dilatador del sistema cardiovascular. Esto sin contar que, gracias a la liberación de serotonina y endorfinas, reduce el estrés, resulta un analgésico natural para los dolores, disminuye la sensación de nerviosismo y, en definitiva, mejora la calidad de vida.Socializar más La Universidad de Brigham Young en los Estados Unidos determinó que la falta de relaciones interpersonales equivale a fumar más de 15 cigarros al día o tomar seis vasos alcohol diarios. Es más, según este estudio, las relaciones sociales tienen mayor impacto sobre la mortalidad prematura que exponerse a la contaminación ambiental o la obesidad. Otras investigaciones también avalan que aquellas personas enfermas que alternan asiduamente con sus amistades tienen tiempos de recuperación más reducidos. Por tanto, una interacción constante con nuestro círculo social íntimo será beneficioso para la salud psicológica y física.Escuchar más música La musicoterapia se sitúa dentro de la medicina recuperativa como remedio o control del estrés, problemas de socialización y trastornos físicos, mentales y emocionales. De hecho, existen piezas terapéuticas contra el insomnio, la hipertensión, la depresión, la ansiedad, el dolor de cabeza o las dolencias de estómago. Si se acompaña bailando y cantando, el beneficio será, además, tanto emocional, como físico, ya que se combinará el esfuerzo muscular con la descarga de tensiones y liberación de endorfinas.Dejar el perfeccionismo a un lado El cortisol, hormona del estrés, está directamente relacionada con exigirse demasiado. Esto provoca frustración y, a la larga, afecta al estado de ánimo, pudiendo desembocar en depresiones. Para no caer en esta tentación hay que tener siempre una mente positiva frente a las equivocaciones y pensar que de los errores siempre se saca algún tipo de aprendizaje. Esforzarse sin presionarse siempre trae recompensas.Planificar más Quien no planifica no consigue su objetivo. Por ello, lo primero que hay que hacer al final de cada jornada es escribir en un documento todas las tareas a realizar al día siguiente, de la más a la menos importante junto al tiempo estimado que se tardará en realizar cada una de ellas, tanto en lo que respecta al trabajo como al tiempo de ocio y familiar. A medida que se vayan realizando, hay que tacharlas. El resultado en un solo día se traducirá en una disminución del estrés y un aumento de la calidad del sueño.Demostrar más los sentimientos Se denomina "ventilación emocional" y consiste en disminuir al máximo la opresión en el pecho que provoca no expresar opiniones o sentimientos. Los expertos aseguran que el hecho de "guardarse" las cosas repercute directamente en una merma de la salud. La solución no estará en decir lo que se piensa en cada momento, sino en buscar personas de confianza con las que desahogarse y sacar todo el sentimiento negativo (o positivo).Levantarse cada media hora de la silla de la oficina Según investigaciones de la Universidad de Columbia, el deterioro de la salud se produce a consecuencia de dos efectos acumulativos: por un lado, la cantidad de tiempo que pasamos sentados a diario y, por otro, la falta de actividad física. Según el estudio de esta institución, el metabolismo de una persona cambia cuando permanece más de media hora sentada, por lo que lo más adecuado será levantarse cada media hora para disminuir el impacto negativo del sedentarismo sobre la salud.Fuente: ADN del SeguroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi