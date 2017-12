/ Una cámara de luz en el barrio de La Paternal se incendió esta tarde por causas que aún no están claras. El hecho ocurrió sobre la avenida San Martín, entre Espinosa y Juan B. Justo. Allí trabajó una dotación de bomberos de la Ciudad. Debido al operativo, tuvieron que cortar la avenida San Martín, lo cual provocó problemas en el tránsito Se quema una cámara de electricidad en #SanMartín y Juan B. Justo. #Paternal . RT @mellisebas : pic.twitter.com/xKOal0C1mc— Daniel Roggiano (@droggiano) December 29, 2017 Según un informe de C5N, debido al siniestro, varias cuadras de la zona se quedaron sin luz. Esto afectó tanto a clientes residenciales como a los comercios de la zona, que cerraron sus puertas, no solo porque no tenían luz, sino también para prevenir un daño mayor, debido a la intensidad del incendio.Las llamas sobre Avenida San Martín.El incendio se produjo en medio de un día con muchos problemas en suministro de energía, que llegó a afectar a más de la mitad de los barrios de la Ciudad, en especial a los barrios del sur porteño, donde hubo una concentración mayor de interrupciones en el servicio. También hubo cortes en el Conurbano, en especial en municipios como La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes y Avellaneda.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi