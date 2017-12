/ A partir de las 6 de mañana, los peajes en las tres autopistas porteñas tarifadas aumentarán hasta un 14%. Se trata de un incremento que estaba frenado desde agosto por un amparo judicial, pero que hoy, en el último día hábil del año, se resolvió a favor del Gobierno porteño.Según informó la concesionaria AUSA, la tarifa para los autos en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno se irá de $ 50 a $ 55 en las horas pico (un 10% de incremento) y de $ 35 a $ 40 en las horas comunes (14,2% de salto).Mirá también Mañana vuelven a aumentar los peajes de las autopistas porteñas En tanto, en la autopista Illia no habrá cambios en las horas pico y seguirán pagando $ 25, pero para el resto del día la tarifa saltará un 13,3%, de $ 15 a $ 17. Para las tres vías, se consideran horas pico a las franjas de lunes a viernes de 7 a 11 en sentido al Centro y de 16 a 20 en la mano hacia Provincia.A la vez, AUSA confirmó que se mantendrá el descuento del 15% para quienes paguen con el sistema Telepase, en todos los horarios y categorías de vehículos.Con el argumento de compensar los efectos de la inflación, en febrero pasado el Gobierno porteño había puesto en vigencia el mismo cuadro tarifario que correrá ahora, que planteaba entonces subas de entre el 36% y el 83%. Pero en agosto, la jueza porteña Elena Liberatori, anuló el aumento y obligó a volver al régimen de 2016, en el marco de un recurso de amparo de los legisladores kirchneristas Andrea Conde y José Campagnoli, quienes cuestionaban la forma en que se había calculado la suba.Mirá también Autopistas porteñas: anulan el aumento del peaje y desde mañana costará menos La concesionaria apeló, explicando que, de no actualizar las tarifas, no iba a poder cubrir sus costos operativos, que incluían por ejemplo el aumento salarial del 20% más cláusula gatillo que acordaron con sus trabajadores. Por ley, AUSA no puede gastar más del 40% de sus ingresos en los gastos corrientes, porque el resto lo debe destinar a obras viales.Ante ese panorama, Liberatori terminó autorizando dos semanas después un esquema con correcciones parciales. Como la Ciudad había apelado y continuó su reclamo de fondo, la causa siguió hasta hoy, cuando en el último día hábil del año la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Justicia porteña le dio la razón al reclamo de AUSA.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi