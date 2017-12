/ Amado Boudou saldrá de manera transitoria del Penal de Ezeiza, donde se encuentra con prisión preventiva desde el 3 de noviembre, para estar presente en el nacimiento de sus mellizos.Mirá también La mujer de Amado Boudou estuvo con Susana Giménez: el amor y las visitas a la cárcel El ex vicepresidente fue autorizado por el juzgado de Sebastián Ramos, que subroga al juez de la causa, Ariel Lijo, quien está de licencia , para realizar la salida solicitada por su defensa a cargo de Eduardo Durañona.Boudou será trasladado desde Ezeiza apenas reciba el primer aviso de que su mujer , la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, está en trabajo de parto." El Servicio Penitenciario Federal está obligado a trasladarlo desde ese primer instante ", señalaron fuentes judiciales a Clarín .En la resolución de catorce páginas, el juez solicita al titular de la División Asistencia Social del Complejo Penitenciario Federal N° 1 del Servicio Penitenciario Federal que " se disponga el traslado del nombrado a la institución sanitaria en la que Mónica García de la Fuente sea atendida al momento del parto de sus hijos, para que Amado Boudou esté presente allí en ese momento, con la debida custodia, y sea reintegrado en el día a esa unidad de alojamiento".Amado Boudou está en pareja con la ex diputada azteca Mónica García de la Fuente. (Instagram)La fecha probable del parto se encuentra prevista para el 25 de enero , pero considerando que Mónica García de la Fuente es madre primeriza, es imposible "fijar en esta instancia una fecha exacta en la que ocurrirán los nacimientos", señaló el juez. Por tal motivo, "se tratará con la debida antelación, por cuanto existe la posibilidad de que el alumbramiento referido pueda darse en una fecha distinta a la inicialmente prevista por el Dr. Luca Otaño".Por tal motivo, se informó al Director del Servicio Penitenciario Federal, que deberán instrumentar los medios necesarios para que "con la debida anticipación, Amado Boudou pueda asistir en tiempo al parto de sus hijos " y que dicha resolución "no podrá ser frustrada al amparo de ninguna normativa administrativa interna de esa institución": el ex vice debe ser trasladado sí o sí.Amado Boudou cuando fue detenido.El juez Ramos no se pronunció sobre las visitas extraordinarias pedidas por Boudou para visitar a sus hijos una vez producido el parto . "Entiendo que una vez producido el nacimiento, esa parte deberá formular el requerimiento correspondiente para que, a partir de los elementos incorporados en esa instancia, se analice debidamente esa petición", indicóEn la resolución se consignó que la decisión de permitir la salida transitoria de Boudou, no se contrapone con la decisión del juez Ariel Lijo de rechazar la excarcelación del ex vice. "Esta decisión no permiten afirmar que mi autorización, en este caso, suponga ningún riesgo para el desarrollo de la investigación ", señaló el magistrado.En rigor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y la Convención sobre los Derechos del Niño,, el juez entendió que "corresponde autorizar a Boudou a que sea trasladado por el Servicio Penitenciario Federal para estar presente en la institución sanitaria correspondiente durante el nacimiento de sus hijos" .Cargando video… Amado Boudou está preso en el Penal de Ezeiza desde el 3 de noviembre , acusado de ser partícipe de una asociación ilícita dedicada a realizar maniobras de lavado de dinero, en el marco de la causa de enriquecimiento ilícito.Entonces, el juez Lijo consideró que "existen relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso". Así refiere el juez al cargo que ocupaba en el Estado Nacional Amado Boudou.La prisión preventiva fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que señaló que "la historia que el análisis armónico de los distintos expedientes relata y los escenarios que, en consecuencia, desde allí se describen", proyectan motivos "suficientes para restringir su libertad ambulatoria" de Boudou.El fallo completoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi