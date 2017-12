/ Felix Orode apenas jugó un partido en la Primera de San Lorenzo , pero quedó para siempre en el recuerdo y en el corazón de los hinchas del Ciclón. El volante nigeriano de 27 años que juega en Defensores de Pronunciamiento, Entre Ríos, donó cerca de 3.000 pesos y adquirió 1m2 para que el club pueda volver a tener su cancha en Avenida La Plata.Cuando alguien desea mucho algo todos los sueños se pueden hacer realidad.Este es mi humilde aporte para que los hinchas de #SanLorenzo esten 1mt2 mas cerca de su sueño, quizas no sea mucho pero salió del fondo de mi corazón.Feliz año nuevo y que Dios los bendiga ❤ðŸ'™ #Boedo pic.twitter.com/9Q2JYAxSf3— Felix Orode (@FelixOrode) 29 de diciembre de 2017 El nigeriano publicó en su cuenta de Twitter el comprobante de su "humilde aporte" y le llovieron las respuestas de agradecimiento de los hinchas del Ciclón, que siguen luchando por cumplir el sueño de tener otra vez su estadio en Boedo.Mirá también Querido Ascenso: en el Federal A, Félix Orode, el nigeriano más argentino que puede jugar el Mundial de Rusia Orode llegó a la Argentina en 2009 y no se fue más. Se casó con una porteña, Yasmín, y la pareja tuvo a un varón y una nena. Su carrera futbolística se desarrolló en el ascenso tras jugar ese clásico ante Huracán con la camiseta del Ciclón: fue 2-0, ingresó en el segundo tiempo en el equipo que conducía Diego Simeone y dio la asistencia para que Juan Manuel Torres sellara el marcador.Muy feliz navidad para todos que Dios los bendiga pic.twitter.com/fGuDnLjknY— Felix Orode (@FelixOrode) 25 de diciembre de 2017 Mirá también Las razones que empujan a Marcelo Tinelli a bajarse del fútbol de San Lorenzo Después, el Cholo le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta para la siguiente temporada, pero Orode no bajó los brazos y buscó su destino. Se convirtió en un argentino más, se enamoró del país y pasó por Chicago, la CAI, Excursionistas, Luján, Comunicaciones, Sportivo Barracas y este año se fue a Entre Ríos para jugar en el Depro, en el Federal A.Mirá también Elías Pereyra, el pibe que venció a la leucemia y ahora quiere debutar en San Lorenzo Este viernes, tras publicar en Twitter que había donado para la causa, los hinchas le retribuyeron el cariño: "Las palabras, cuando no tienen sustento, se pierden en el tiempo. Los gestos quedan. Ojalá puedas tener un lugar en el club. Merecés quedarte a vivir en San Lorenzo", fue uno de los mensajes que le devolvieron. Y él, siempre sonriente, retuitea a todos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi