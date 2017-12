/ Un suboficial del Servicio Penitenciario desató una masacre en la ciudad de Santa Fe al asesinar a sangre fría a cinco integrantes de su familia en dos casas contiguas del barrio Santa Lucía, al suroeste de la capital provincial.Mirá también Masacre en Santa Fe: quién es Facundo Solís, el autor del quíntuple homicidio El atacante fue identificado como Facundo Solís (33) , quien trabaja en el penal de Piñero, al sur de la provincia. Al llegar al lugar del hecho, los agentes de seguridad se encontraron con un hombre armado que estaba atrincherado en una de las viviendas.Cuando por fin lograron detenerlo, los agentes se toparon con el peor escenario. En pocos minutos, había asesinado a cinco miembros de su familia: a su ex pareja, a su ex suegra y a su ex cuñada, a la hija de de ella y a su novio . También hirió a otro de los hijos de la cuñada.Cargando video… Según pudieron reconstruir los investigadores a partir del testimonio de los vecinos del barrio, Solís habría actuado con premeditación.Mirá también Tres condenados a perpetua por torturar y prender fuego a una familia durante un robo Hace 15 días le habían impuesto una orden de restricción perimetral que le impedía acercarse a la casa de la calle Monseñor Zaspe al 4.100, donde tiempo atrás vivía su ex, Mariela Noguera.La Policía llegó después de que varios vecinos alertaran al 911. (Foto: José Almeida)Minutos antes, Solís violó la restricción y se llevó a sus dos hijos biológicos a lo de su madre . Enseguida volvió decidido a terminar con la vida de Noguera y sus familiares. Incluso, había citado para las 15 a uno de los hermanos de su ex, quien nunca llegó al lugar dado que no llegó a ver el mensaje.El agente penitenciario volvió y mantuvo una fuerte discusión en la puerta de la casa con Noguera, a quien acto seguido mató de varios balazos .Mirá también Brutal femicidio: degolló a su novia de 17 años y se ahorcó Enceguecido, Solís ingresó en la vivienda y fue por su ex cuñada, Sonia Noguera, y su hija, Ailén, quien estaba con su novio Joel. En cuestión de minutos y casi sin mediar palabras, Solís mató a los tres con su pistola reglamentarias. A todos les disparó en su cabeza.Después fue a la casa de al lado, donde vivía su ex suegra, Carmen, a quien también asesinó a sangre fría con otro disparo en la cabeza.Conmoción en el barrio Santa Lucía. (Foto: José Almeida)La Policía llegó después de que varios vecinos alertaran al 911. Solís estaba atrincherado y no quería dejar el lugar, aunque minutos más tarde fue persuadido por los agentes de seguridad y se entregó.En el lugar encontraron a Franco (17), hijo de Sonia, quien recibió un disparo en el brazo y resultó herido. El joven fue trasladado al Hospital Cullen, donde está fuera de peligro.Mirá también Buscó a su ex por la casa de los padres, la mató de un tiro y se suicidó "Escuché unos estruendos y pensé que eran cohetes pero enseguida se escucharon gritos y vimos todo este desastre" , le dijo a Clarín Liliana Soria, vecina de la familia Noguera.Las cosas entre Mariela y Facundo andaba mal desde hace un tiempo.Masacre de Santa Fe. Captura de Facebook de Mariela Noguera con un mensaje para su ex, Facundo SolisLa conductas violenta, la reacción desmedida ante cualquier circunstancia se volvieron más frecuentes. La violencia verbal se trasladó a la agresión física sin escalas."Hace unos meses disparó un tiro para amenazarla y rompió una ventana. Estaba mal ese muchacho. No sé cómo un cuerpo policial como el que integraba podía tener a un loco entre sus filas", señaló Oscar, otro vecino que no sale de la conmoción por los hechos.El fiscal Gonzalo Iglesias, quien interviene en la causa, se mostró cauto , y sostuvo que se están iniciando las autopsias y antes de que haya una imputación, dada la complejidad del caso, "habrá varias medidas de corte técnico".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi