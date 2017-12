/ Después del máximo histórico de ayer, la cotización del dólar minorista bajó hoy 54 centavos y cerró la última rueda de 2017 en $ 18,92 para la venta, lo que equivale a una apreciación de 14,74% a lo largo del corriente año.En el Banco Nación la divisa cayó 55 centavos y terminó en 18,40 pesos para la compra y 18,90 pesos para la venta, con un incremento interanual de 14,81%.En el segmento mayorista también cedió 55 centavos y cerró en 18,55 pesos para al compra y 18,65 para la venta.El mercado de cambios registró hoy un récord de volumen operado en el segmento de contado donde se hicieron US$ 1.206,1 millones mientras que en el de futuros del MAE se concretaron negocios por US$ 51 millones.El dólar bajó durante gran parte del día. En el mercado sostenían que la baja era genuina , es decir que no se había registrado una intervención del Banco Central."Seguramente los que tenían que cubrir cuentas lo hicieron ayer y hoy el cierre de fin de mes puede estar presionando hacia abajo los precios", sostuvo un operador.Ayer, los anuncios de cambios en las metas de inflación oficiales hicieron que el dólar minorista escalara 67 centavos hasta llegar a un récord de $ 19,46 en la cotización promedio del Banco Central. Fue el décimo día consecutivo de suba de la divisa, que había arrancado el mes en $ 17,63, o sea que la suba llegó a más de 10%.Mirá también El cambio de metas de inflación recalentó el dólar: llegó a $ 19,45 Tras dos años sin poder cumplir con las metas de inflación, el Gobierno decidió ayer "recalibrar", según palabras del jefe de Gabinete, Marcos Peña, las estimaciones para los próximos años .El Gobierno había estimado un 25% en 2016 y terminó siendo casi 41%. Y del 17% de este año, terminará en 24% . Por eso, para no seguir corriendo detrás de un objetivo inalcanzable, decidió correr todos sus cálculos.La demanda por el fin de año, sumada al pago de los aguinaldos, las tasas altas y los compromisos de fin de año hicieron que el dólar vuelva a colocarse en el centro de la escena. Ayer se agregó el cambio en la meta de inflación y una fuerte señal de que bajan las tasas de interés.Mirá también El salto del dólar, punta de lanza de los cambios que vendrán El total operado ayer en el segmento de contado ascendió a US$ 732,032 millones , a los que hay que agregar US$ 22,90 millón operado en el mercado de futuros, sin que se haya detectado actividad del Banco Central en todos los segmentos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi