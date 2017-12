/ La Sala F de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial otorgó a Marcelo Tinelli un medida cautelar que interpusieron sus abogados para impedir la venta del Grupo Indalo, bajo la sospecha de que Cristóbal López y Fabián De Sousa "podrían estar insolventándose", cuando al conductor de ShowMatch le adeudan más de ocho meses de salario.Junto con la orden de no innovar, se inmovilizaron los patrimonios de los dueños de Indalo. De todos modos, no hay autorización aún para que se concrete el traspaso de acciones, ya que debe decidirlo el juez Julián Ercolini levantando la inhibición de bienes que rige sobre el empresario K y 67 de sus empresas.Mirá también Rechazan el pedido de excarcelación a Cristóbal López y Fabián De Sousa Los dueños del Grupo Indalo se encuentran detenidos por maniobras defraudatorias hace una semana. No claudicaron, sin embargo, en sus planes de desprenderse de las acciones del holding que creció exponencialmente durante el gobierno kirchnerista: de una decena de firmas, pasaron a contabilizar 170 compañías.La operación busca realizarse a favor de OP Investments , un fondo de inversión cuyos titulares son Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre .De público conocimiento, López y De Sousa realizaron en la justicia federal diversas presentaciones para que se les autorice a vender su holding. Para ello, el juez Ercolini, que los procesó por defraudación al Estado, debe levantar una inhibición de bienes que rige sobre los empresarios y 67 empresas.Mirá también Por 13.500 dólares se alquila el departamento que Cristina Kirchner le rentaba a Cristóbal López El rechazo a tal solicitud fue reiterado hasta esta semana cuando pidió a los veedores judiciales designados en el Grupo Indalo, que en 30 días se expidan sobre la última propuesta que el abogado de López, Carlos Beraldi, presentó en el juzgado.La decisión de Ercolini se conoce al otro día de una noticia que también puede aliviar la situación financiera de López: este miércoles, la Cámara Comercial ordenó que se le permita abrir un concurso de acreedores a Oil Combustibles .?Mirá también Ricardo Echegaray puso la AFIP al servicio de Cristóbal López para favorecerlo Esto parecía abrir una puerta a la venta de Indalo, pero el proceso hoy suma otra traba con la medida cautelar obtenida por Marcelo Tinelli.Ante la insistencia para concretar dicha venta, los abogados del conductor de TV presentaron una medida de no innovar ante el fuero comercial para impedir cualquier operación. Como esto fue rechazado por el juzgado a cargo, se llegó a la Cámara de Apelaciones que resolvió de manera favorable ante el pedido de Tinelli.Así, la Sala F dictó la medida cautelar prohibiendo innovar a López y a De Sousa. Es decir: por ahora, les impide vender. Asimismo, se planteó que "se abstengan de causar, realizar, perfeccionar o ejecutar cualquier acto de disposición que altere o sea susceptible de alterar la actual composición de sus respectivos patrimonios".Mirá también La Cámara Comercial ordenó al juez que abra el concurso preventivo de Oil Combustibles En particular, se les prohibió a los empresarios realizar "cualquier tipo de acto que implique el desapoderamiento de sus participaciones accionarias en el Grupo Indalo" , algo que buscan hacer a favor de OP Investments.La resolución lleva la firma de los jueces Alejandra Tevez y Rafael Francisco Barreiro . La presentación se hizo ante la millonaria deuda que Indalo mantiene con Tinelli, "quien no cobra sus honorarios hace más de ocho meses", señalaron fuentes judiciales a Clarín.Según pudo saber este medio, los representantes del fondo de inversión apelarían la decisión tomada por la Sala F . De todos modos, fuentes allegadas a OP señalaron que por ahora avanza el plan inicial, "los veedores judiciales siguen evaluando, Rosner realiza los planes solicitados por el juez, y sólo representaría un problema si se autoriza hoy la venta en el fuero penal".Mirá también Ingrid Grudke confirmó su separación de Cristóbal López El juez Ercolini procesó con prisión preventiva a López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, por defraudación al Estado, por no pagar con Oil Combustibles a la AFIP, $ 8.000 millones, que correspondían al impuesto a los combustibles. A la fecha, el organismo fiscal reclama $17.000 millones al empresario K.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi