No tiene la capa pero sí un escudo en su pecho. Nicolás Otamendi recibió los elogios de Pep Guardiola, su técnico en el Manchester City, quien además comparó al argentino con un superhéroe ."Otamendi nos ha ayudado mucho, !tenemos un Superman en el equipo! ", afirmó el español en la conferencia de prensa previa al partido del domingo frente a Swansea City, como visitante, por la 21° fecha de la Premier League.Tata ta taaa-ta, tata ta taaa-ta, tata ta tata ta taaaa 🎶(Es la canción de Superman) https://t.co/V4NXwFScF7— Manchester City (@ManCityES) 29 de diciembre de 2017 Guardiola consideró a Otamendi como el "mayor competidor" que observó en su vida y afirmó que su presencia en el equipo es "muy importante" porque sin él hubiese sido "imposible" el liderazgo del campeonato , en condición de invicto, sumado al acceso a los octavos de final de la Champions." Si tuviese que señalar a un jugador que merece respeto por lo que hemos hecho hasta ahora en esta temporada es Otamendi . Ser un defensor central en nuestro equipo no es fácil porque no solo tenes que defender. Este tipo de cosas se logran con valentía", remarcó el ex DT de Barcelona A su vez, Guardiola precisó que el ex Vélez sabe "dónde pasar el balón, cuándo jugarlo". "Lo que hay que hacer cuando el rival salta y cuando no. Encuentra los espacios, lo está leyendo todo muy bien. Estoy muy contento por él, merece todo nuestro respeto ", agregó.Además, Pep lo comparó a otros futbolistas con los que había trabajado previamente: "En el Barcelona teníamos a Rafa Márquez, Gerard Piqué, Eric Abidal y Carles Puyol; en el Bayern a Jerome Boateng y Holger Badstuber también podían hacer lo que hace él"."Convencerles no es complicado. Luego es cuestión de entrenarlo y procesarlo. Es muy inteligente. Para John Stones, según sus cualidades, es fácil hacerlo también. Lo que más admiro es que quizá no fuese el punto fuerte de Otamendi , pero lo ha intentando y lo está consiguiendo", concluyó. En lo que va del certamen inglés, Otamendi efectuó 1.734 pases, según la página oficial de Manchester City, por delante de su compañero, el brasileño Fernandinho.