La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha renovado hoy por dos años el acuerdo con las aseguradoras Asisa, SegurCaixa Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria, con un incremento del presupuesto de un 5,62 % respecto al anterior concierto, para un total de 2.191 millones de euros.El concierto, que dará cobertura a 1.477.320 funcionarios y al que se podrían unir otros 100.000 empleados públicos, incluye dos contratos, uno para la asistencia sanitaria en territorio nacional con un presupuesto de 2.161 millones, y otro para mutualistas en el exterior, que asume DKV y cuenta con 30 millones de presupuesto.El acuerdo ha sido firmado hoy en el Ministerio de Hacienda por el titular de este departamento, Cristóbal Montoro, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, el director general de Muface, Antonio Sánchez, y los representantes de las compañías aseguradoras.Montoro ha señalado que el modelo de Muface es "un procedimiento de éxito" y "un ejemplo de colaboración público-privada", por el que optan voluntariamente el 80 % de los funcionarios públicos.En este sentido, ha señalado que "la importancia del presupuesto, que es de 2.100 millones de euros" demuestra que "la apuesta por la sanidad en España no solo se basa en hospitales y centros públicos, sino también en la sanidad privada que hace un uso legítimo y eficiente de recursos públicos".El ministro de Hacienda y Función Pública ha recalcado que el sistema sanitario español es "de los mejores del mundo" y un "gran sector de la actividad económica" y ha agradecido a las aseguradoras su "compromiso con el modelo de Muface"."En un momento de ajustes presupuestarios tuvimos la colaboración, la paciencia de las aseguradoras, que entendieron que en los momentos críticos el sistema no se podía poner en riesgo. El Gobierno siempre ha apostado y seguirá apostando por este sistema", ha añadido.Desde las aseguradoras, el consejero-director general de SegurCaixa Adeslas, Javier Murillo, ha mostrado su "satisfacción y agradecimiento" por la continuidad del modelo Muface, al tiempo que ha resaltado el "compromiso del Gobierno" con este modelo."Los años pasados han sido difíciles, la firma del convenio era difícil de justificar para las entidades firmantes. Estamos en una nueva etapa, esperamos una consolidación del modelo, y renovar una apuesta por un futuro de una sanidad de más calidad", ha añadido Murillo.Entre las novedades del nuevo concierto destacan el establecimiento de dos periodos de cambio, en enero y junio, para la libre elección de entidad privada así como de cambio a la sanidad pública, además de ampliarse la cartera de especialidades a 13 nuevos municipios además de capitales de provincia y grandes localidades.También se mejora la protección en las islas menores, de manera que se elevan los medios asistenciales de La Gomera y tanto a los mutualistas residentes en esta isla, como a los de Formentera y El Hierro, se les abonarán los gastos de desplazamiento a otras islas para recibir asistencia especializada.Además, se mejora la asistencia en el mundo rural a través de convenios con todas las comunidades que amplían la cobertura en supuestos hasta ahora no contemplados en muchas regiones (desplazados y atención primaria).El nuevo concierto incluye nuevos servicios como cirugía robotizada y radioterapia intraoperatoria, implanta el proyecto de receta electrónica, crea un incentivo para que las aseguradoras privadas ofrezcan servicios adicionales y establece la cobertura de cuidados paliativos en el domicilio de paciente.Por último, se prohíbe expresamente que una entidad promueva el cambio a otra de los mutualistas con tratamientos más costosos, amplia el periodo asistencial a los recién nacidos hasta el alta hospitalaria, da el derecho a la atención de urgencia en centros públicos en situaciones críticas y amplía la cobertura en gastos de ortodoncia para niños de 6 a 15 años por maloclusiones severas.