/ El ex baterista de los Beatles, Ringo Starr, el cantante de los Bee Gees, Barry Gibb, o el ex viceprimer ministro Nick Clegg son algunas de las personalidades condecoradas por la reina Isabel II, según la tradicional lista de distinciones reales de Año Nuevo publicada el viernes por la tarde.El actor Hugh Laurie, conocido por su papel en la serie Dr House , la galardonada bailarinia Darcey Bussel o el rapero Wiley también fueron condecorados.La reina distinguió igualmente a varias personas desconocidas para el gran público, como dos centenarios o una joven de 18 años, Lucia Lee, por su compromiso con la donación de órganos.(AP) Ringo Starr, de 77 años, -cuyo verdadero nombre es Richard Starkey- fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965. Será elevado al rango de Caballero por sus servicios a la música, siguiendo así los pasos de Paul McCartney, otro miembro de los Beatles, que recibió la distinción en 1997. "Es un honor y un placer ser reconocido por mi música y mi trabajo caritativo", declaró en un breve comunicado publicado el viernes.Barry Gibb, que posee el título de Comendador del Imperio Británico, será igualmente hecho Caballero por sus servicios prestados a la música y a la caridad.Nick Clegg, ex líder del partido Liberal Demócrata y viceprimer ministro en el gobierno de David Cameron entre 2010 y 2015, fue nombrado Caballero "por los servicios prestados a la política y al público".Especialista en encuestas, a menudo citado por los medios, el profesor John Curtice también recibió esta distinción por los "servicios prestados a la política y a las ciencias sociales".En total, la reina distinguó a 1.123 personas con ocasión de Año Nuevo, el 70% de ellas por sus acciones en el seno de su comunidad local.Cada año se anuncia también una segunda lista de premios con motivo del cumpleaños de la soberana el 21 de abril.Con información de AFP