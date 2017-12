/ Fueron muchos los referentes del deporte motor que se tomaron un tiempo para dedicarle un mensaje al ex piloto alemán Michael Schumacher en la fecha en que se cumplen cuatro años del trágico accidente que protagonizó en los Alpes suizos.Sin embargo, entre tantos comentarios resaltó el de su ex rival histórico de la década del 90, Damon Hill, quien escribió una llamativa declaración en su cuenta oficial de Twitter."¡No fue tan amable conmigo, pero lo perdono! Es una pena que nunca pudiéramos conocernos el uno al otro mejor. Una gran pena" , haciendo referencia a las sentidas palabras de Felipe Massa quien aseguró que "Schumi" fue su "maestro, muy agradable y amable".Es que la rivalidad entre Michael Schumacher, de Bennetton, y Hill, de Williams, año a año fue en aumento. El cruce deportivo más recordado es la colisión que tuvieron en la última carrera de la temporada de 1994, en donde ambos se disputaban el título mundial.En aquel entonces, "El Kaiser" mantenía tan solo un punto de ventaja sobre su rival y debía evitar que sume para hacerse con el primer título de su carrera. Fue así que en una curva muy cerrada, el inglés intentó adelantarlo y "Schumi" realizó una maniobra para obstaculizarle el paso.Aquel volantazo terminó con la carrera del alemán, mientras que Hill llegó a boxes , en donde los mecánicos no pudieron reparar el daño que generó el impacto.Fue así que Michael Schumacher ganó su primer título . Al año siguiente volvió a posicionarse por encima del oriundo de Hampstead, el cual obtuvo su revancha en 1996.En 1995 también protagonizaron otro accidente en diversos trazados como el de Bélgica, el de Italia y el de Europa . La rivalidad llegó a su fín en 1999, con el retiro del hombre de Williams.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi