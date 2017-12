/ Cristiano Ronaldo podría dedicarse al cine al retirarse del fútbol profesional (Getty Images) Pese a que atraviesa un momento deportivo sensacional, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo , de 32 años , también está en la recta final de su carrera profesional. Su rendimiento es fantástico pero ya se encuentra en los últimos años de su trayectoria , por lo que debe pensar en el futuro. Y según confesó en su última entrevista, sería lejos del deporte."Sé que cuando me retire tendré una buena vida. No digo eso porque tengo mucho dinero, lo digo porque probaré nuevas cosas. Por ejemplo, quiero probar a hacer películas" , dijo el crack portugués del Real Madrid en una entrevista al ex jugador Alessandro Del Piero para Sky Italia , que ha publicado un extracto de la charla que será revelada el próximo mes de enero.Además del cine, Ronaldo tiene claro que será un buen empresario , ya que ha iniciado la gestión de su futuro hace varios años junto a su entorno: " Luego tengo mis empresas: mis hoteles, mis gimnasios, mi linea con Nike. Quiero aprender a ser un hombre de negocios , empecé a planificar mi futuro con 27-28 años, hace mucho. Tengo un muy buen equipo, muchas personas que trabajan en mi empresa y me ayudan para construir proyectos interesantes. Cuando juego al fútbol todo depende de mí, fuera depende también de estas personas, que trabajan para mí ."Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a Alessandro Del Piero (Sky Italia) En dicho reportaje, CR7 también recordó que tuvo la posibilidad de jugar con Del Piero en la Juventus pero eligió fichar por el Manchester United ."Muchos clubes estaban interesados en mis servicios, pero Jorge Mendes me indicó el camino adecuado . Recuerdo que se habló de la Juventus , pero el Manchester United me ofrecía las mejores condiciones , y era un sueño porque desde pequeño quise jugar en la Premier League. Me habría gustado jugar contigo, seguro que me habrías dado muchos buenos pases ", le comentó el vigente Balón de Oro a su entrevistador.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi