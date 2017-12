/ (AP) El ex tenista alemán de 50 años Boris Becker entregó una raqueta falsa en una subasta televisiva con fines benéficos , informó el popular diario teutón "Bild".De acuerdo con ese medio, el triple campeón de Wimbledon ofreció la raqueta con la que teóricamente había disputado su último partido de ese torneo en un programa de la televisión pública ZDF, por la que un coleccionista pagó 10.000 euros.Ahora salió a la luz, apuntó el rotativo, que el comprador recibió una raqueta que no era con la que Becker se enfrentó a Pat Rafter , en 1999, partido que perdió y al que siguió su retirada del tenis.Boris Becker y su hija Anna La campaña benéfica a la que debía ser destinada la recaudación tampoco recibió el dinero.La venta tuvo lugar el pasado mes de junio y, según explicó a "Bild" el abogado de Becker, Christian Moser, con posterioridad se subsanó el error y remitió la raqueta correcta al coleccionista , identificado como Julian Schmitz-Avila.(Reuters) La recaudación, por contra, no ha sido depositada aún a la campaña benéfica prometida, auspiciada por ese rotativo, lo que el abogado justifica en las "informaciones negativas" que ese diario difunde sobre su cliente.En los últimos tiempos, "Bild" ha informado profusamente de supuestos problemas financieros del ex tenista , del que ha asegurado que está al borde de la bancarrota.(Con información de EFE)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi