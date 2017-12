/ Un soldado busca desesperadamente a su esposa y su hijo, acompañado por su mejor amigo, otro sobreviviente de la guerra.Man Down explica la historia de un ex marine que regresa a los Estados Unidos después de cumplir servicio en Afganistán. La trama nos presenta a Gabriel Drummer , un hombre que intenta acabar con su pasado al tiempo que busca a su familia en un país post-apocalíptico. Para ello contará con su mejor amigo, un compañero de batallas, Devin, que será su único apoyo. Además, Drummer tendrá que luchar contra sus recuerdos, que le devuelven una y otra vez los acontecimientos terribles que vivió en la guerra.La película se rodó en 28 días. La película que llega al streaming mediante la plataforma de video de Amazon está dirigida por Dito Montiel ( Empire State ) y protagonizada por Shia LaBeouf ( Corazones de acero ), Gary Oldman ( El caballero oscuro ), Kate Mara ( House of Cards ) y Jai Courtney ( Divergente: Insurgente ).Información técnicaDuración: 1 hora y 30 minutosDirigida por Dito MontielProtagonistas: Shia LaBeouf, Jai Courtney, Gary Oldman y Kate MaraLenguajes disponibles: inglés (idioma original)Recomendada para los amantes de películas como Sola contra el poder y Megan LeaveyMan Down está en AmazonConsulta en tu país la fecha de disponibilidad para streaming de esta producción.Es la segunda colaboración cinematográfica entre Shia Lebeouf y el director Dido Montiel.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi