/ El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (Reuters) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su " profunda preocupación " por la decisión del Gobierno de Perú de otorgar un indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori por padecer graves enfermedades.En un comunicado emitido desde su sede en Washington, la CIDH, organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que Fujimori fue " condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos "."El indulto presidencial es una potestad constitucional discrecional del Presidente de la República, pero debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos ", subrayó la Comisión.En este sentido, la CIDH manifestó su "preocupación, porque el indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica".A su juicio, "la participación del médico particular del sentenciado en la junta médica que realizó el informe que aconseja el indulto viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta ".La marcha en Lima contra el indulto a Fujimori (Reuters) Asimismo, señaló la nota, la decisión del Gobierno peruano " desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad", y puede " resultar en una forma de impunidad ".Fujimori fue considerado autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992.El indulto -aseveró el órgano de la OEA- " no toma en cuenta las particularidades de los crímenes de lesa humanidad, ni el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares "."La CIDH rechaza el indulto a Alberto Fujimori por tratarse de una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú, y hace un llamado a que se adopten las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas que fueron afectados con esta decisión", concluyó la Comisión.El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski , otorgó el 24 de diciembre el indulto humanitario a Fujimori, quien actualmente permanece en una clínica de Lima.El presidente alegó razones humanitarias al considerar que el ex mandatario padece una serie de enfermedades y de que su salud podía agravarse en prisión.Kuczynski también otorgó el derecho de gracia presidencial a Fujimori, por lo que el ex gobernante no podrá ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca (norte de la región Lima), también a manos de Colina.