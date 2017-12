© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Con la llegada del verano y el calor, las fiestas son la excusa perfecta para preparar la mesa bajo las estrellas en terrazas o puro aire libre. Infobae dialogó con paisajistas y decoradores para para recrear el estilo campestre-chic y otros sin gastar demasiado. Aquí las mejores ideas Por Belen Filgueira 29 de diciembre de 2017 Cuáles son las claves para armar unas buenas mesas de Año Nuevo en terrazas o espacios verdes al aire libre.(Mercedes Courreges Ambientaciones) Llegó la tan ansiada última noche del año, más ligada a los festejos y a los encuentros con familiares y amigos y con menos de solemnidad y emoción que dejó la Navidad.Sumado a que las condiciones climáticas en estas latitudes del sur favorecen y promueven la idea de festejar esta noche tan especial al aire libre.El ser humano necesita del contacto con la naturaleza, por eso en esta época en restaurantes y bares además se inauguran las famosas terrazas o veredas para ampliar el festejo de la medianoche que dará inicio oficial al Año Nuevo.Armar la mesa en familia, es una actividad divertida y para los creativos lo es aún más. Con una guirnalda de bombitas de luz de 10 metros para colgar sobre la mesa, algunas velas y ramas se puede armar una fantástica mesa como si fuera una foto de Pinterest. Infobae consultó a paisajistas y ambientadores para reunir algunas ideas prácticas y de bajo presupuesto para animarse a sacar las mesas al aire libre.¿Y si llueve? esa es otra historia.Las claves para una iluminación que además "ambiente" la nocheIluminar una mesa y un ambiente no es algo lineal. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comTiene que cumplir con el requisito principal de brindar luz para ver, pero además si agregamos diferentes tonos de luz y estilos de lámparas y artefactos propiciará a crear un ambiente iluminado por etapas: cuando caiga la noche, durante la cena, el brindis y el comienzo del año nuevo.Esto ayudará a crear “momentos” durante la noche. (Pinterest) Si bien iluminar los espacios y las mesas con velas brinda el toque perfecto de calidez y romanticismo, las luces LED revolucionaron la ambientación de los espacios verdes o terrazas.Llenar los rincones de mini luces navideñas y guirnaldas LED con bombitas es tendencia en todo el mundo."Las luces LED i luminan de una forma sutil y acompañan la mesa principal para lograr el efecto de una mesa cálida, romántica pero canchera chic ", detalló a Infobae Cat Courreges , ambientadora y decoradora de fiestas.Colgar luces navideñas o cintas plateadas o doradas alrededor de arboles o postes brindan calidez al lugar.La combinación de luces con madera es muy acogedora. (Pinterest) Las guirnaldas que no necesitan de enchufes y funcionan a batería permiten colocar luces alrededor de árboles aislados para generar espacios amenos."En pérgolas y gazebos colgar las guirnaldas iluminadas hacen de estos espacios, " spots" encantadores y románticos.Para lograr este efecto, es fundamental usar las de luz cálida y no fría", advirtió a Infobae Lucas Alberó , paisajista encargado realizar el frente de la última exposición de Casa FOA 2017.“Las luces inalámbricas se pueden meter dentro de frascos o recipientes transparentes para que atraviese la luz”, aconsejó Courreges (Pinterest) Mesas campestres y descontracturadasPreparar la mesa afuera para la noche de Año Nuevo requiere de una actitud relajada y descontracturada.La naturaleza se mezclará entre los invitados y la mesa, y no hará falta ser tan perfeccionista. Es un espíritu que habrá que contagiar a los invitados.“Alinear velas de diferentes tamaños y alturas a lo largo de toda la mesa, acompañadas por flores o ramas de eucaliptos es una opción muy fácil y bella de armar”, agregó la ambientadora Courreges .El verde de las ramas de eucalipto es un color que nunca falla y combina con cualquier tipo de vajilla.Y crea una mesa fresca. (Pinterest) PerfumesPara el paisajista Alberó es fundamental tener en cuenta los aromas a la hora de elegir las plantas que irán sobre la mesa." Las gardenias augustas o jazmines del cabo son las ideales por su perfume limpio y sano, que no se entremezcla con los sabores de la mesa", especificó.Los aromas definitivamente generan ambiente también entre invitados y el espacio porque lo invaden positivamente e instalan una buena vibra.Es época de agapanthus y en todos los jardines hay alguno. Courreges propone cortarlos y ponerlos en botellas de diferentes alturas (Cat Courreges) Armar diferentes espacios o livings separados por edades o comida que se sirva es una alternativa a la gran mesa principal un tanto más distendida.A su vez, los livings con almohadones en el piso como asientos agregan a la idea de de un encuentro no tan frío y rígido.“Que los niños puedan tener esa libertad para estar conectados con la naturaleza, disfrutar de los juegos, como también sentir los aromas del jardín no tiene precio”, explicó Alberó.Las alfombras y almohadones crean espacios cómodos y distendidos (Pinterest) Pintar piñas, ramas y hojas en dorado o plateado con aerosol es un agregado original que genera una energía encendida de fiesta, especialmente las piñas de pino que son decorativas y características de las fiestas.Making of ðŸ"—ðŸ"—ðŸ"—ðŸ"—Silver Party ! ðŸ"—ðŸ"—ðŸ"—ðŸ"—ðŸ"—ðŸ"—ðŸ"—ðŸ"— by us @mercedescourreges @catcourreges @martuchiesaA post shared by Cat Courreges (@catcourreges) on Dec 12, 2017 at 5:59pm PST"No dejar espacios aburridos.Si hay una piscina utilizar velas flotantes, inflar globos o las mismas borlas del árbol navideño para crear hermosos efectos sobre el agua", concluyó el anfitrión de Casa FOA 2017.Los caminos de bolsas de papel madera , llenas de 5 a 10 cm de arena con adentro velas pequeñas encendidas ocasionan senderos de luz intrigantes.LEA MÁS:Centros de mesa con arreglos florales, todos los secretos para decorar tu mesa en estas fiestasEscapadas urbanas: las 8 mejores terrazas de Buenos AiresIdeas "deco chic" de Bárbara Diez para convertirse en el mejor anfitrión

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Psicofísico Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi