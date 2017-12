© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Diciembre es el mes del año que presenta más variedad. La campaña #MasFrutasyVerduras, en la que participan organismos públicos, asociaciones de nutricionistas y productores, busca que los argentinos aumenten el consumo que está muy por debajo de lo recomendado. Nuevas tendencias, recetas , consejos y beneficios para la salud, según el color de cada alimento 29 de diciembre de 2017 Los argentinos consumen sólo dos porciones de frutas y verduras por día en promedio (Getty Images) Por Graciela GioberchioDiciembre es el mes más emblemático de la producción de frutas y verduras porque ofrece variedad, cantidad, calidad, sabor, textura y color.Es la época en la que abundan los pimientos, las berenjenas, los zucchinis, las frutas de carozo, la sandía, el melón y tendencias nuevas como el kale, una variedad de hoja verde de moda en los restaurantes, y el mamón, también conocida como papaya, que tiene importantes propiedades digestivas y curativas.La contracara de esta opulencia vegetal es que los argentinos consumen muy pocas frutas y verduras: apenas 2 porciones diarias cuando la recomendación mínima sugiere que sean 5, equivalente a los 400 gramos mínimos diarios que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y equilibrar el peso corporal, entre otros beneficios para la salud.Con el propósito de modificar estos hábitos de consumo, cada mes la campaña #MasFrutasyVerduras promueve la incorporación de alimentos de origen vegetal en los platos de todos los días a través de la difusión, sobre todo en las redes sociales , de un conjunto de acciones, ferias, cursos, información sobre cultivos provinciales, consejos de conservación y recetas para hacer licuados, ensaladas, rellenos, guarniciones, postres y tortas, entre otras variadas opciones.La iniciativa toma más fuerza en verano, cuando las altas temperaturas requieren mantenerse hidratado con el consumo de agua, frutas y verduras.En diálogo con Infobae , Mariano Winograd, consultor frutihortícola e impulsor de la asociación "5 al día", repasó la oferta del verano."Hay abundancia de frutas de carozo en sus distintas variedades: durazno, damasco, pelón, ciruela, cereza.También sandía, melón y una interesante oferta de frutos tropicales que se cultivan en el norte del país: mamón o papaya -que los argentinos conocieron en los desayunos que sirven en Brasil -, maracuyá, mango, ananá, piña, banana.Quedan aún frutillas, arándanos, zarzamoras y frutos a los que no se les presta mucha atención como los higos. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEn enero llegan las peras de excelencia, de la variedad Williams. Merman los cítricos y las manzanas están en la contra-estación porque se cosecharon en marzo, por eso cuestan un poco más".El kale, una de las verduras más de moda, con efecto anticancerígeno y antioxidante (Getty Images) En cuanto a las verduras, Winograd destacó la abundancia de "berenjena ?blancas, rayadas y moradas?, tomate, pepino, pimiento, zapallito, zucchini, lechuga de todas las variedades, rúcula, radicheta, endivia.En el último tiempo empezó a tener interés, sobre todo en los restaurantes, el kale: una planta crucífera pariente del brócoli, el repollo, el rabanito, con efecto antioxidante y anticancerígeno.Hay con hoja festoneada, entera, roja y verde. Se puede consumir en ensaladas, preparaciones grillas, rellenos y jugos".La campaña se puso en marcha a partir de la creación de la Mesa de Promoción de Consumo de Frutas y Hortalizas, coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, e integrada por diversos sectores: el Mercado Central, 5 al día, el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), entre otros organismos oficiales, asociaciones de productores y entidades que reúnen nutricionistas y científicos.Infobae consultó a la licencia da en nutrición Analía Romero, del área de Nutrición y Educación Alimentaria de la subsecretaría de Alimentos y Bebidas de la Nación, quien señaló que el verano es la estación del año en la que el consumidor puede obtener una mejor calidad nutricional de frutas y verduras y también precios más convenientes debido a la gran oferta que presenta el mercado."Como a lo largo del año muchas plantas mantuvieron su ciclo biológico natural y sus frutos fueron cosechados en tiempo, presentan una adecuada concentración de nutrientes", explicó.Se refiere al aporte de vitaminas, minerales, fibras y sustancias fitoquímicas asociadas a la reducción del riesgo de padecer cáncer y la capacidad de retardar el envejecimiento.Además, apuntó que el consumo de frutas y verduras ayuda a crear sensación de saciedad y, por lo tanto, a disminuir la cantidad de calorías que se ingieren diariamente.Las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación En una alimentación saludable, el consumo de frutas y verduras tiene destacada preponderancia.Así lo demuestra la nueva gráfica nutricional para la población argentina, confeccionada a partir de revisiones y recomendaciones del Ministerio de Salud y especialistas en nutrición, en la cual la mitad del círculo está ocupado por el grupo de las frutas y las verduras.Algo importante es que la papa, la batata, el choclo y la mandioca no forman parte de este grupo ?y tampoco están incluidas en el consumo mínimo que recomienda la OMS?, sino que se unen con las legumbres, los cereales, el pan y las pastas."Precisamente la campaña no busca propiciar el consumo de estas verduras que ya son las más demandadas por la población y que no aportan la mejor calidad de nutrientes, sino promover la incorporación de la gran variedad de frutas y verduras a nuestro alcance", puntualizó Romero.Para Sergio Britos, licencia do en nutrición y director del CEPEA, "se trata de una propuesta auspiciosa que no se queda en el mero folleto, porque está planteada con continuidad durante todo el año e involucra a distintos actores de todas las provincias para que difundan y promuevan en las redes sociales un mayor consumo de frutas y verduras en la población".Diciembre es el mes más emblemático de la producción de frutas y verduras porque ofrece variedad, cantidad, calidad, sabor, textura y color (Getty) El especialista destacó, además, el rol promotor de hábitos saludables que en el último tiempo adquirieron las verdulerías y las ferias barriales."En las grandes ciudades, más del 70 por ciento de la venta de frutas y verduras se realiza a través de esos canales, donde la gente encuentra variedad y también recomendaciones para conservar y cocinar los productos", subrayó.En los últimos años, los consumidores también se volcaron al Mercado Central de Buenos Aires, en Tapiales, donde se puede comprar por bultos de varios kilos o en sus ferias minoristas."Nos sumamos a la campaña para generar conciencia en mejores hábitos alimentarios", dijo a Infobae Fabián Miguelez, presidente del Mercado.Y agregó que "es el único mercado concentrador del país que cuenta con un laboratorio que garantiza la calidad de los alimentos frutihortícolas que llegan al consumidor".Colores y beneficiosLas frutas y verduras se pueden clasificar en 5 colores : rojo, verde, amarillo/naranja, blanco y azul/morado.Cada color tiene compuestos bioactivos, denominados fotoquímicos, a los que se les atribuye propiedades saludables distintas.Por lo tanto, explicó Romero, un alimento no sustituye a otro y se aconseja combinarlos durante el día.Aquí una síntesis de lo que ofrece cada color.Las verduras y las frutas se pueden clasificar por colores.Uno de ellos es el rojo (Getty) Rojo: frambuesa, sandía, ciruela, pimiento rojo, tomate, cereza, entre otros.Son excelentes antioxidantes que protegen el ADN, mejoran la circulación sanguínea, limpian y eliminan sustancias tóxicas y nocivas en el cuerpo, disminuyen la formación de placas de colesterol y bloquean la formación de coágulos peligrosos.Verde: pepino, ají verde, palta, lechuga, acelga, espinaca, berro, cilantro, perejil, entre otros.Favorecen la producción de enzimas reparadoras, estimulan las defensas del cuerpo, combaten alergias, refuerzan el sistema inmune y previenen el envejecimiento.Amarillo/naranja: pimiento amarillo, choclo, mango, mamón (o papaya), banana, zanahoria, durazno, calabaza, maracuyá, etc. piloto -alberto-ignacio-ardila-olivares/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comLimpian la sangre e intestinos, estimulan la producción de glóbulos blancos, son ricos en antioxidantes que combaten el cáncer, fortalecen los vasos sanguíneos, ayudan a cicatrizar heridas, combatir infecciones y reforzar la vista.El naranja limpia la sangre y los intestinos (Getty Images) Blanco: ajo, cebolla, papa, nabo, melón, uva blanca, entre otros.Son potentes antioxidantes, refuerzan las defensas del organismo, combaten problemas circulatorios y de la piel, protegen contra el cáncer y son poderosos antibacteriales, antimicóticos y antinflamatorias.Azul/morado: cebolla morada, arándano, berenjena, uva morada, ciruela negra, zarzamora, higo, etc.Mantienen el equilibrio de la presión arterial, protegen de la oxidación a vitaminas, enzimas y hormonas, favorecen la acción de enzimas reparadoras y bloquean la formación de sustancias capaces de desencadenar cáncer.LEA MÁS:Dietas "malas": el mayor problema de la obesidad infantilPerder peso en medio de los festejos de fin de año, ¿misión imposible o meta alcanzable?Efecto "rebote": por qué consumir edulcorantes de manera diaria no ayuda a la dietaCómo disfrutar de las Fiestas sin llevarnos "de regalo" calorías extras

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Fiscal Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi